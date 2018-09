Inhalt Seite 1 — Krebsfeste Nager Seite 2 Auf einer Seite lesen

Physiker, Chemiker oder Herzmediziner dürften neidisch hinüberblicken: Wohl kein anderer Wissenschaftsbereich hat annähernd so viele "Weltsensationen" zu bieten wie die Krebsforschung. Dank der so genannten Angiogenese-Hemmer werde Krebs "in zwei Jahren heilbar", zitierte die New York Times im vergangenen Mai den Nobelpreisträger James Watson. Das Dementi folgte Tage später.

Die "schier unglaubliche medizinische Sensation" (Bild) dieses Jahres war vergangenen Donnerstag an der Reihe: Der amerikanische Krebsforscher Robert Benezra vom Memorial Sloan-Kettering Center in New York und seine Kollegen aus Amerika und Deutschland hatten bei Mäusen die Gene für zwei Proteine ausgeschaltet, die bei der Tumorentwicklung eine Rolle spielen. Diese Nager, Fachbegriff: Doppel-K.-o.-Mäuse, seien nun absolut krebsfest, meldeten die Wissenschaftler (Nature, Bd. 401, S. 670). Der Krebs - wieder einmal - besiegt?

So ähnlich die Schlagzeilen, so verwandt sind die Therapien. Beide richten sich gegen den vermeintlichen Schwachpunkt des Tumors: seine Blutversorgung.

Denn nach einer gängigen Theorie, die der amerikanische Mediziner Judah Folkman schon vor 30 Jahren entwickelt hat, ist jeder Tumor am Anfang nur ein hungriger Zwerg. Seine große Stunde schlägt erst, nachdem er durch die Entsendung von entsprechenden Botenstoffen die Blutgefäße in seiner Umgebung zum Wachstum angeregt hat. Dann sprießen die Adern und durchdringen den Tumor: Aus dem Blut saugt er nun Sauerstoff und Nährstoffe und wächst zu einem tödlichen Monster heran.

Angiogenese-Hemmer wie die Substanzen Endostatin oder Angiostatin sind in der Lage, dieses Gefäßwachstum zu stoppen. Sie werden gegenwärtig in klinischen Studien untersucht. "Die Zwischenergebnisse sind erfreulich", sagt Dieter Marmé, Direktor des Instituts für Molekulare Medizin in Freiburg.

Benezra und seine Mitarbeiter beobachteten nun, dass bei Mäusen das Gefäßwachstum auch dann aussetzt, wenn man die Gene für die Proteine Id1 und Id3 ausschaltet. Die Forscher spritzten den so manipulierten Nagern Brust- und Lymphdrüsenkrebszellen unter die Haut. Doch keiner der Tumore wuchs.

Wie funktioniert die neue Wunderwaffe? Fest steht: Id1 und Id3 sind so genannte Transkriptionsfaktoren - Eiweiße, die in der Protein-Hierarchie relativ weit oben stehen: Wie Maschinenführer schalten sie andere Gene ein oder aus. Insbesondere kontrollieren sie, ob Zellen von einem Lebensstadium in ein anderes überwechseln: ob sie in einer jugendlichen Phase verbleiben, in der sie sich weiter unbegrenzt teilen können, oder "erwachsen" werden, sich also in fertige Leber-, Blutgefäß- oder Muskelzellen verwandeln.