Inhalt Seite 1 — Heuchler der SPD Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wer weiß schon noch, dass erst vor sieben Jahren einer der tüchtigsten deutschen Verteidigungsminister, Gerhard Stoltenberg, seinen Hut nehmen musste, weil sein Ministerium gegen den Willen des Bundestags 15 Panzer an die Türkei geliefert hatte? Dass zur gleichen Zeit schon einmal ein Außenminister - Hans-Dietrich Genscher - einen Stopp der Waffenlieferungen an Ankara forderte, während sein Haus auf exakt diese Lieferungen drängte? Dass Rüstungsexporte in die Türkei seit 30 Jahren ein Dauerbrenner deutscher Innenpolitik sind?

Zerbrochen ist daran noch keine Koalition; auch das rot-grüne Regierungsbündnis wird deswegen nicht platzen. Aber eine schlüssige Politik hat noch keine Bundesregierung definieren können. Da wäre es verwunderlich, wenn es dem holprig-stolprigen Kabinett Schröder/Fischer gelänge.

Bloß ein kleiner Pistolen-Höker freilich ist die Bundesrepublik auch nie gewesen. Sie lieferte Schnellboote an Kuwait, U-Boote an Pinochet, Hubschrauber an Saddam, Fregatten an Indonesien, Panzer und Raketen an Israel, Haubitzen an die Saudis. Noch in den Achtzigern belegte sie auf der Liste der Lieferländer nur den fünften, sechsten oder siebten Platz. Nach der Wiedervereinigung rückte sie nach oben, als sie Kriegsgerät aus den Beständen der Nationalen Volksarmee billig oder umsonst abgab - Verschrotten wäre teurer gewesen. Auf den zweiten Platz kam sie 1994. Seitdem sind wir wieder auf Platz vier zurückgefallen. Die Exportumfänge sind aufs Neue bescheiden geworden: 1,99 Milliarden Dollar 1998 - ein Zwölftel der amerikanischen, ein knappes Viertel der französischen Rüstungsexporte. Unser Anteil am Weltwaffenhandel ist von acht auf zwei Prozent gesunken.

Die Türkei war schon immer ein guter Kunde. Während des Kalten Krieges wurde sie milliardenschwer von Bonn unterstützt. Seit dem Beginn des Kurdenkonflikts 1984 ist Ankara ein gieriger Abnehmer von Kriegsgerät. Beim Studium des Modernisierungsprogramms ihrer Militärs - 31 Milliarden Mark in den nächsten Jahren für Beschaffungen - bekommt mancher Unternehmenschef leuchtende Augen. Es winkt eine Bonanza.

Freilich: eine Bonanza hinter Gitterstäben und Stacheldraht. Die Menschenrechtsverletzungen der Türken, der Krieg nicht nur gegen die PKK, sondern gegen die kurdische Bevölkerung im Südosten, die Unterordnung der türkischen Demokratie unter die Herren der Bajonette - das hat immer wieder böses Blut gemacht. Der Türkei drohte mehrfach der Ausschluss aus dem Europarat, es wurden vorübergehend Liefersperren für Kriegsmaterial verhängt, immer wieder gab es hitzige politische Debatten - wie jetzt, wo es um die Lieferung eines Testpanzers vom Typ Leopard II geht. Es winkt ein Auftrag über tausend "Leos", Marktwert: 10 bis 14 Milliarden Mark. Kein Pappenstiel, aber darf man dafür alle Grundsätze über Bord werfen?

Gewiss, der Fall Türkei ist weder im Kriegswaffenkontrollgesetz noch im Außenwirtschaftsgesetz (beide 1961), weder in den "Politischen Grundsätzen" für den Rüstungsexport aus dem Jahr 1971 noch in den bis heute gültigen Exportrichtlinien von 1982 vorgesehen. In den Nato-Staat Türkei darf geliefert werden, obwohl er die Menschenrechte verletzt.

Aber es geht nicht um das gesetzliche Dürfen, sondern um das politische Wollen. Wie soll sich die SPD verhalten, in deren Grundsatzprogramm seit 1989 steht: "Unser Ziel ist es, den Export von Waffen und Rüstungsgütern zu verhindern"? Wie ein Regierungsbündnis, das im Koalitionsvertrag vereinbart hat: "Bei Rüstungsexportentscheidungen wird der Menschenrechtsstatus möglicher Empfängerländer als zusätzliches Kriterium eingeführt"? Wenn überhaupt der Anspruch, eine "ethische Außenpolitik" zu betreiben, einen Sinn haben soll, dann müssen Minister wie Joschka Fischer oder Heidemarie Wieczorek-Zeul daran erinnern dürfen, mit welchen Vorsätzen Rot-Grün angetreten ist. Stattdessen wird die Diskussion mit lauter Scheinargumenten bestritten.