In einem korrupten Volk kann die Freiheit nicht gedeihen. Edmund Burke

Durban

Es ist gar nicht lange her, da waren die Tagungen der unabhängigen Organisation Transparency International (TI) nur Randglossen wert. "Wir galten als noble Don Quichottes, die etwas Unabänderliches abschaffen wollten, etwas, das quasi zur zweiten Natur des Menschen wurde und in allen Völkern und Kulturen verbreitet ist", erinnert sich TI-Gründer Peter Eigen. Im Laufe der neunziger Jahre ist aus der kleinen Initiative eine mächtige Bewegung gewachsen, auf deren Veranstaltungen sich Staatspräsidenten, Minister, Banker, Industrielle und sogar der Generalsekretär von Interpol die Ehre geben. Der alljährliche Korruptionsindex von Transparency (siehe Grafik) wird von Konzernchefs studiert, und manche Regierung fürchtet ihn aus gutem Grunde - er beeinflusst Investitionsströme, Kreditvergaben und Entwicklungszuschüsse.

In diesem Jahr wird erstmals auch eine Weltrangliste der bestechenden Staaten veröffentlicht. Beide Indices zeigen: Die Seuche der Korruption grassiert in fast allen Staaten. Auch die Weltbank, selbst oft und zu Recht kritisiert, weil sie in ihren Projektländern Durchstechereien stillschweigend duldete, muss sich dieser Diagnose beugen. James Wolfensohn, ihr Präsident, bekannte in einer ungewöhnlich offenen Rede, Korruption sei "das bei weitem wichtigste Thema, das uns beschäftigt".

Die Weltbank befragte 60 000 Menschen in 60 Staaten und hörte "immer und immer wieder, in allen Ländern, an allen Orten" die gleichen Klagen: Korruption im Zoll und Grenzverkehr. Korruption im Bauwesen. Korruption bei der Verteilung von Saatgut und Medikamenten. Korruption bei der Vergabe von Krediten. Korruption bei der Ausstellung von Personalausweisen, Gewerbescheinen, Autozulassungen oder Umzugsgenehmigungen. Die Bürger müssen zahlen, "um sich vor den schlimmsten Formen der Belästigung, des Diebstahls und des Amtsmissbrauchs zu schützen". Umgekehrt wird alles käuflich: Importlizenzen, Diplome, Abgeordnetenmandate, Ämter.

Die Empfänger der erzwungenen Gefälligkeiten sind Politiker, Staatsbeamte, Richter, Polizisten, Ärzte, Manager oder Müllmänner. Bestechlichkeit im Amt, Unterschlagung von Milliarden und Abermilliarden, Veruntreuung und Vetternwirtschaft, unlautere Geschäfte, Steuerhinterziehung, Geldwäscherei, Betrug im großen Stil - spätestens seit den Finanzskandalen in Asien und Russland stehen diese Themen weltweit auf der politischen Agenda.

Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass die Korruption zu den größten Entwicklungshemmnissen zählt. Sie vertieft die Kluft zwischen Armen und Reichen, weil raffgierige Eliten die öffentlichen Haushalte ausrauben. Sie verzerrt den Wettbewerb, weil Unternehmen immer größere Summen abzweigen müssen, um Aufträge zu erhalten. Sie unterhöhlt die Demokratie, das Vertrauen in den Staat, die Legitimität von Regierungen, die allgemeine Moral. Und: Die Korruption kann Staaten zerrütten. Der jüngste Putsch in Pakistan, wo sich kriminelle Regime in trauriger Regelmäßigkeit ablösen, lieferte der Konferenz aktuelle Anschauung.