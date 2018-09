Inhalt Seite 1 — Auch leise Töne bewirken mitunter Großes Seite 2 Auf einer Seite lesen

Auf die Frage, wo auf der Welt er am liebsten wohnen möchte, hat Fritz Stern kürzlich geantwortet: In New York und Sils Maria. Das eine ist seine Wahlheimat, dort, an der Columbia University, hat er vierzig Jahre lang Geschichte unterrichtet. Aber auch Sils Maria ist für den Friedenspreisträger keine bloße geografische Bestimmung, der stille Ort im Oberengadin bedeutet ihm mehr als vielfach genossenes Ferienvergnügen. Es war Nietzsche, der das Dorf in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts als Refugium für sich entdeckte und die wohl glücklichsten Wochen seines Lebens dort oben verbrachte - "nicht umsonst 6000 Fuß über Bayreuth". Seither wurde Sils Maria zur Chiffre, gerade auch für eine Reihe jüdischer Emigranten, die sich nach den Bergen ihrer Kindheit sehnten, auf den Hütten aber ungern singenden Deutschen in Lederhosen begegnen wollten.

Frische Luft, das wusste Nietzsche, sorgt für frische Gedanken. Allen Hervorbringungen des Sitzfleischs sei von vornherein zu misstrauen. Wandern oder, wie er präzisiert, "Wandern mit Einfällen" ist auch die Lieblingsbeschäftigung von Fritz Stern, und den Hang zur kleinen Form teilt er ebenfalls mit dem Einsiedler von Sils Maria. Es gibt nicht wenige unter seinen Lesern, die es allerdings bedauern, dass Stern seinen beiden gewichtigen Werken, dem über Kulturpessimismus von 1963 und dem über Bismarck und seinen Bankier Gerson Bleichröder von 1978, bis heute kein drittes biografisches oder monografisches Buch von vergleichbarem Rang an die Seite gestellt hat.

Umso dankbarer ist das Publikum für die Krumen. Auch der jüngste, im Beck-Verlag erschienene Sammelband greift Themen auf, die den Autor seit Jahr und Tag beschäftigen. Den bekannten Studien über Haber und Einstein gesellt sich hier eine biografische Skizze Max Plancks zur Seite, des "ersten Dieners der deutschen Wissenschaft"

die Galerie der von Stern porträtierten Historiker wird erweitert um eine Würdigung Jacob Burckhardts. Das Verbindende der meist zu festlichen Anlässen gehaltenen Reden und Vorträge ist ein versöhnlicher Grundton. Und der ist keineswegs nur dem jeweiligen Auditorium geschuldet, sondern ergibt sich zwangsläufig aus der Fragestellung des Autors. Deutsche Geschichte zu verstehen, schrieb er in einem früheren Vorwort, bedeute "sich an die Verheißung erinnern, die Deutschland vor Hitler verkörperte".

Stern begreift die deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts nicht von ihrem Ende, lädt sie nicht auf mit der moralischen Wucht von Auschwitz. Was er dem Leser vermittelt, ist die Perspektive des Januar 1933, jenes historischen Augenblicks, in dem die Würfel durchaus auch anders hätten fallen können. Heute, am Ende des Jahrhunderts, scheint Stern mit dieser Sicht selbst bei den Vertretern positivistischer Wissenschaft ein offenes Ohr zu finden, deutlich mehr Anklang jedenfalls als noch vor zehn oder fünfzehn Jahren. Die erstmalige Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an einen Historiker ist auch Zeichen eines geläuterten, um nicht zu sagen allmählich erwachten Geschichtsbewusstseins der Nation.

Männer machen wieder Geschichte. Stern hält es mit Ranke und verstärkt sein Bemühen, das Individuum endlich in seine Rechte einzusetzen. Es sei doch merkwürdig, stellt er laut nachdenkend fest, "dass unser Jahrhundert, in dem die Macht von Individuen, Geschichte zu gestalten, auf so erschreckende Weise vor Augen geführt worden ist, auch das Jahrhundert war, in dem Historiker die Rolle des Individuums als eher unbedeutend einschätzten". In Wirklichkeit seien es "Phantasie und Gespür für das Wesentliche", die den Historiker auszeichnen. Was Stern hier auf Burckhardt münzt, gilt in gleichem Maße auch für ihn selbst.

In dem zentralen Aufsatz des Bändchens geht es um den Tod, den Tod als wirkungsmächtigen Topos der Weimarer Republik. "Die Weimarer Kultur lebte bei all ihrer erstaunlichen Vitalität und bei allem Überschwang im Schatten des Todes." Wer die Zeit von 1918 bis 1933 aus diesem ungewöhnlichen Blickwinkel betrachtet, gelangt zu durchaus erstaunlichen Einsichten. Seit August 1914 gewöhnt an Terror und organisierte Lüge, sei die überwältigende Mehrheit der Deutschen im November 1918 gar nicht in der Lage gewesen, das Ende anders denn als schmachvoll und die Niederlage als Dolchstoß zu empfinden. Vor dem Hintergrund von zwei Millionen (umsonst) Gefallener und Hunderttausenden von Kriegsversehrten habe man das anarchische Wüten der politischen Rechten als eine Art höherer Gerechtigkeit großzügig umgedeutet. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, Kurt Eisner und Hugo Haase, Erzberger und Rathenau, sie alle fielen dem Wahn zum Opfer, Deutschland sei verraten worden. Die 354 politisch begründeten Morde der Rechten, die Emil Gumbel 1922 auflistete, wurden mit insgesamt 90 Jahren Gefängnis geahndet (für 22 Morde der Linken verhängten deutsche Gerichte im gleichen Zeitraum 249 Jahre Haft).