HypoVereinsbank, dritter Akt, erste Szene: Aufsichtsratschef Kurt Viermetz tritt vor die Presse und verliest mit nüchternen Worten die Liste der Köpfe, die nun rollen. Im Drama um die Fusion der Hypo-Bank und der Vereinsbank ist die Rolle der Schurken endgültig dem Hypo-Lager zugefallen - allen voran deren ehemaligem Vorstandschef Eberhard Martini.

Doch sein Widerpart, Albrecht Schmidt, früher Chef der Vereinsbank und heute an der Spitze des fusionierten Instituts, hat wenig Grund zu triumphieren.

Nach einer für das vornehme deutsche Bankwesen beispiellosen Schlammschlacht ist der Fusionsskandal auch mit diesem Befreiungsschlag noch nicht abgeschlossen. Der "größte Bilanzskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte", so Karlheinz Küting, Direktor des Instituts für Wirtschaftsprüfung an der Universität des Saarlands, zieht weitere Kreise. Auf einer Nebenbühne fallen jetzt die Wirtschaftsprüfer, bisher eher in der Statistenrolle, übereinander her. Ihr Part wirft ein düsteres Licht auf eine Branche, die bisher von dem Nimbus lebte, unantastbar, seriös und unabhängig bis auf die Knochen zu sein.

Dabei hatte noch im September 1998 alles nach einer harmonischen Bankenhochzeit ausgesehen. Unter dem Beifall vieler Analysten schlossen die beiden Geldinstitute ihren Bund fürs Leben, der sie zu einer "europäischen Bank der Regionen" verschmelzen sollte. Doch schon während der Flitterwochen krachte es. "Enttäuscht" und "mit Wut im Bauch" trat Albrecht Schmidt, nun in der Rolle des Vorstandsvorsitzenden der HypoVereinsbank, an die Öffentlichkeit. Er hatte entdeckt, dass in den Geschäften seines Fusionspartners ein bisher nicht bekanntes Milliardenloch versteckt war. Die Hypo-Bank hatte ihre eigenen Investitionen und Kredite im Immobiliengeschäft in allzu rosigen Farben gemalt - die von ihr erwarteten Mieten und Zinseinnahmen erwiesen sich als unrealistisch. Deshalb, so verkündete Schmidt nicht einmal zwei Monate nach der Fusion, müsse der Wert der getätigten Investitionen korrigiert werden: um eine "außerordentliche Wertberichtigung" von 3,5 Milliarden Mark.

Auf diese Enthüllung reagierten die Verantwortlichen der alten Hypo-Bank mit Gegenangriffen: Schmidt, so hieß es, wolle nur von eigenen Leichen im Keller der Vereinsbank ablenken und die Hypo-Leute aus der fusionierten Bank herauskegeln. Der Hauptverantwortliche, Ex-Hypo-Chef Martini, weigerte sich, seinen neuen Posten im Aufsichtsrat des vereinten Kreditinstituts aufzugeben.

Stattdessen schimpfte er, Schmidt sei "von Eitelkeit zerfressen" und könne keine Bank führen. In der harmlosesten Verteidigungsvariante hieß es, die Neueinschätzung der Hypo-Risiken beruhe nur auf einer anderen Bewertungsmethode - beide seien aber gleichermaßen rechtens.

Erst ein Sondergutachten der BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestätigt jetzt die Version Schmidts. Der Jahresabschluss der Hypo-Bank von 1997 ist nichtig, da Risiken in Höhe von fast 3,6 Milliarden Mark nicht berücksichtigt worden sind. Und: Die Chefetage der Hypo-Bank, so lassen die Prüfer durchblicken, hätte das Loch sehen müssen.