Niemand wußte von ihr als sie im Pappkarton schlief Alles war im Zimmer weiß getüncht Der alte Feuer-Opa brabbelte vor sich hin Sonne und Mond wandelten trüb durchs Gebälk und eine Krenwurzel auf dem Tisch tilgte den Weißhunger der Wände Alles ruhig alles still Die Wörter in den Steinen liefen auf Socken Da legte ich mich in den Pappkarton zu ihr auf siebenerlei Stroh in aufsteigenden Halmen lag ich in meinem Knochengerüst lag in meinen Häckselklingen meinen Quitten lag überall zugleich im Siebe nten Himmel Sie liebte mich und schlief dabei in mir in ihrem Pappkarton Es war da ziemlich kalt und der gute Feuer-Opa hüllte uns in sein Gebrabbel Aus dem Zyklus CAMERA CU CEATA (Das Zimmer mit dem Nebel) - 1968 Manuskripte Zeitschrift für Literatu r Aus dem Rumänischen von Oskar Pastior Nr. 145/99 hrsg. von Alfred Kolleritsch und Günter Waldorf erhältlich bei Alfred Kolleritsch, Postfach 921, A-8010 Graz