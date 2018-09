Inhalt Seite 1 — Wie Rom feiern will Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Leben war eine Baustelle: Pantheon und Petersdom, Trevi-Brunnen, Spanische Treppe und Campo de Fiori - eingerüstet, zugedeckt, abgesperrt.

Doch nach jahrelangen Restaurierungsarbeiten fallen langsam die Hüllen an Roms weltberühmten historischen Attraktionen, die meisten davon rechtzeitig zum Megaereignis Giubileo 2000, dem Heiligen Jahr.

Schätzungsweise 30 Millionen Pilger werden zur größten Millenniumsfeier der Welt allein in der italienischen Metropole erwartet, ein Ansturm, dem die auch zu normalen Zeiten nicht gerade unter Besuchermangel leidende Stadt anscheinend gelassen entgegenblickt. Mit einem Verkehrskollaps rechne er ebenso wenig wie mit einem "chaotischen Gewimmel in Museen, Katakomben und Ausgrabungsstätten", ließ Roms Tourismuschef Claudio Marinelli hoffnungsfroh, aber wenig konkret verkünden.

Nachweislich gerüstet zeigt sich die hiesige Geschäftswelt, die ihre Produkte im Anno santo unter dem Label Giubileo vermarkten will, einem mit Putten und Engeln verzierten Gütesiegel, das den Verkauf unterschiedlichster Erzeugnisse ankurbeln soll, vom Schafskäse über Computer bis hin zu Kosmetika, Kugelschreibern und Lesebrillen. Versteht sich, dass der Wirbel ums Heilige Jahr selbst vor römischen Speisekarten nicht Halt macht. Erste Anzeichen dafür: Kreationen wie Pizza Giubileo oder Caffé Giubileo, eine "bekömmliche Jubiläumsmischung".

Die hektische Betriebsamkeit hat längst auch den Rest des Landes erfasst. Mit zahlreichen Ausstellungen und Konzerten, neu geschaffenen Kulturrouten und wiederentdeckten Pilgerpfaden, mit frisch renovierten Palästen, Kirchen und Museen umwerben Städte, Dörfer und Regionen Gläubige und Sightseeing-Touristen gleichermaßen. Selbst bei den Opernfestspielen von Verona sind religiös geprägte Werke zu hören.

So perfekt diese gewaltige Unternehmung auch organisiert zu sein scheint: Gedränge, Verspätungen und Schlangestehen müssen einkalkuliert werden.

Besuchern, die nicht mit einem der lizensierten Veranstalter anreisen und an den in Rom stattfindenden Audienzen und liturgischen Messen teilnehmen möchten, empfiehlt das Staatliche Italienische Verkehrsamt Enit schon mal, die für den Eintritt erforderliche Pilgerkarte von zu Hause aus zu reservieren. Das Ticket kann dann bei der Ankunft in gekennzeichneten Agenturen an Roms Bahnhöfen sowie am Flughafen abgeholt werden. Es kostet 65 000 Lire, gilt für drei Tage und gewährt eine Reihe von Vergünstigungen, darunter die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zum Nulltarif.