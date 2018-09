die zeit: Herr Yoshino, in der Autobranche sind Fusionen und Kooperationen en vogue - nur Honda will alles allein machen. Können Sie diesen Kurs auch im nächsten Jahrtausend noch durchhalten?

Hiroyuki Yoshino: Das ist meine Absicht. Wir bleiben allein. Honda hat bereits 108 Fabriken in 33 Ländern, wir brauchen keine Fusion oder Akquisition, um global präsent zu sein.

zeit: Wenn es um den vermeintlichen Antrieb der Zukunft - die Brennstoffzelle - geht, tun sich selbst Riesenkonzerne wie General Motors und Toyota oder Ford und DaimlerChrysler zusammen. Kann sich da ein vergleichsweise kleiner Hersteller wie Honda wirklich einen Alleingang leisten?

Yoshino: Ja. Der Motor ist das Herz eines Autos. Und die Brennstoffzelle ist ja letztlich eine Art Motor, und deshalb wollen wir diese Technik selber entwickeln.

zeit: Bereits im Jahr 2003, also vor allen anderen, will Honda das erste Serienfahrzeug mit Brennstoffzelle auf den Markt bringen. Können Sie dieses Rennen ohne Partner gewinnen?

Yoshino: Wir arbeiten natürlich mit Zulieferern zusammen. Und vielleicht beschleunigen die anderen ihre Entwicklungen. Und im Übrigen sind vier Jahre eine lange Zeit.

zeit: Sie bringen noch in diesem Jahr ein Dreiliterauto mit Hybridantrieb - also Benzinmotor plus Elektromotor - auf den Markt. Nach Toyota werden Sie damit der zweite Hersteller sein, der diese Sprit-Spartechnik wählt. Glauben Sie, dass sich von diesen Autos nennenswerte Stückzahlen absetzen lassen?