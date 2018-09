Auf der Bonner UN-Klimakonferenz verkündete der Bundeskanzler wieder einmal, worum es in der Energiepolitik geht: auch um Ausstieg, aber vor allem um Einstieg. Wie man in ein zukunftsfähiges Energiesystem einsteigt, das ist kein Geheimnis: Die Fachwelt hat's jahrzehntelang erkundet, zwei Enquête-Kommissionen des Bundestages haben akribisch Handlungsempfehlungen katalogisiert, Bund-Länder- und interministerielle Arbeitsgruppen daraus Programme gestrickt. Und Bundeswirtschaftsminister Werner Müller hat in einjähriger Amtszeit umgesetzt - nichts.

Nun gut, er hat den zaghaften Einstieg in die ökologische Steuerreform und das daraus finanzierte Programm für erneuerbare Energien nicht verhindert, auch nicht das Hunderttausend-Dächer-Solarprogramm. Doch die Koalitionsvereinbarung versprach weiter ein "breites Maßnahmenbündel der Förderung von Einspartechnologien". Davon sind keine Spuren erkennbar, außer dass, nach neun Monaten Amtszeit, der schon während der Vorgängerregierung erarbeitete Referentenentwurf zur Energieeinsparverordnung aus der Schublade gezogen wurde.

Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist allgemein als effiziente, umweltfreundliche und zudem kostengünstige Energietechnologie anerkannt. Die gekoppelte Erzeugung von Strom und Wärme ist lokal gebunden an den gewerblichen Prozesswärmebedarf oder den Heizwärmebedarf von Gebäuden. KWK-Strom wird daher überwiegend dezentral erzeugt in den Heizkraft- und Blockheizkraftwerken von Stadtwerken und großen gewerblichen Wärmeverbrauchern.

Die eigene, dezentrale Stromerzeugung von Stadtwerken und gewerblichen Verbrauchern, die überwiegend in KWK geschieht, mindert den Stromabsatz der großen Verbundunternehmen, die rund 80 Prozent der deutschen öffentlichen Stromproduktion in zumeist ortsfernen Großkraftwerken erzeugen. Das motiviert sie, dezentrale Eigenerzeugung durch strategische Gestaltung der Konditionen für Stromlieferungen möglichst zu verhindern. Solche Verhinderungsstrategien praktizieren die Großstromerzeuger in vielen Ländern. Dagegen sorgten teils staatliche Eingriffe, teils gewachsene Strukturen in Dänemark, Finnland und den Niederlanden für weitgehende Kooperationen innerhalb der Elektrizitätswirtschaft und mit industriellen Verbrauchern zum Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung. Der Anteil der Kraft-Wärme-Kopplung an der gesamten Stromerzeugung liegt in diesen drei Ländern bei 35 bis 45 Prozent, in Deutschland dagegen, wie im EU-Durchschnitt, bei lediglich 10 Prozent.

Die Etablierung kooperativer Strukturen der Elektrizitätswirtschaft hat in den genannten drei Ländern zu boomartigem Ausbau der KWK geführt: Die KWK-Kapazität hat sich in den Niederlanden von 1987 bis 1997 verdreifacht, in Finnland von 1983 bis 1996 um den Faktor 2,5 erhöht. Der Boom entstand, weil sich die Stromerzeugung in dezentralen Heizkraftwerken gegenüber der in zentralen Großkraftwerken als kostengünstiger erwies. So hat sich der hohe KWK-Anteil keineswegs ungünstig auf das Strompreisniveau ausgewirkt: unter den 15 EU-Ländern hatte 1998 Finnland die niedrigsten und Dänemark die drittniedrigsten Industriestrompreise, Deutschland dagegen die dritthöchsten.

Die EU-Kommission schlug 1997 eine "Gemeinschaftsstrategie zur Förderung der KWK und zum Abbau von Hindernissen, die ihrer Entwicklung im Wege stehen" vor. Sie soll den Anteil der KWK an der Stromerzeugung in der EU bis 2010 von 10 auf 20 Prozent verdoppeln. Dementsprechend stellt die Ende 1996 erlassene EU-Richtlinie zur Liberalisierung des Strommarkts den Mitgliedsländern ausdrücklich anheim, bei der Umsetzung in nationales Recht KWK-Strom zu begünstigen. Entgegen den Forderungen der damaligen Bundestagsopposition und des Bundesrats macht aber das 1998 neu gefasste Energiewirtschaftsgesetz davon keinen Gebrauch. Es betont lediglich, hinsichtlich des Zieles der umweltverträglichen Stromversorgung komme "der Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung besondere Bedeutung zu".

Doch die Auswirkungen des Gesetzes sind für die KWK in Deutschland katastrophal: Der Markt für Heizkraftwerke und Blockheizkraftwerke bricht zusammen, existierende Anlagen werden abgeschaltet wegen der extrem niedrigen Kampfpreise, die deutsche Verbundunternehmen und ausländische Großstromerzeuger den Großabnehmern im Verdrängungswettbewerb anbieten. KWK-Eigenerzeugung, die sich bei den zuvor üblichen Strombezugspreisen rechnete, rechnet sich nicht mehr gegen Strombezug zu nur mehr halb so hohen Kampfpreisen.