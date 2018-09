BERLIN Am 21. Oktober 1999 begann das Revisionsverfahren gegen den zum Tode verurteilten Kurdenführer Abdullah Öcalan. Am 21. Oktober 1999 standen siebzig Kurden vor dem Kaufhof auf dem Alexanderplatz, hielten ihre Transparente hoch, sprachen im Chor, in ihrer Sprache. Um sie herum lächelnde, behelmte Polizisten, die sich wunderten, dass diese Kurden für den Frieden waren. Skaterbubis zeigten mit Fingern auf sie, hochfrisierte Damen suchten Schutz vor drohendem Sturm, und Flugblätter verteilende Kinder staunten, weil keiner Flugblätter wollte: Gegen jede Form der Todesstrafe weltweit! Abdullah Öcalan, Mumia Abu-Jamal und alle anderen müssen leben!

Irgendwie sahen sie wie eine türkische Reisegruppe aus, die, nur um sich zu erinnern, ab und zu ein altes Lied der Heimat anstimmte. Man bot ihnen Bratwürste und Regenschirme an, schwärmte ihnen vom Brandenburger Tor vor, das zu besichtigen sich immer lohne, aber diese Reisegruppe hatte sich eben für den Alexanderplatz entschieden.

Allmählich wurde klar, dass es sich um keine gewöhnliche Kundgebung handelte. Es war vielmehr ein Verschwörungsritual. Die Teilnehmer standen im Kreis, streckten ihren rechten Arm in den Himmel und formten das Peace-Zeichen, sangen oder riefen immer wieder wie aus einem Mund, feierlich, fast sachlich, die Notenblätter vor sich. Das Kaufhauspersonal wurde langsam nervös, die Laufkundschaft wich aus, Lächeln wandelte sich in Entsetzen, die ersten begannen, Blicke auf die Flugblätter zu werfen: Abschaffung der Todesstrafe weltweit / eine demokratische politische Lösung der kurdischen Frage / Generalamnestie in der Türkei für alle politischen Häftlinge!

Ganz klar, sie hatten sich verirrt. Hier gibt es keine Todesstrafe, politische Gefangene schon gar nicht, nicht bei uns, nicht auf dem Alexanderplatz. Sie waren hier falsch, deswegen konnte sie kein Mensch verstehen, deswegen mussten sie auch wieder gehen. Aber sie gingen nicht. Sie blieben mit ihrem Anliegen und rührten sich nicht.

Sie waren da und doch nicht von hier, und je länger sie blieben, desto mehr verbreitete sich Unbehagen bei den Polizisten, den Kaufhof-Menschen und all jenen, die lieber an Weihnachten gedacht hätten, so kurz vor Weihnachten.

