Er war ein stiller, bescheidener und freundlicher Mann. Nirgendwo war vorgezeichnet, dass sein Lebensweg sich von der Routine eines schwäbischen Landpfarrers entfernen sollte. Er war, wie fast alle seine Brüder im Amt, von der nationalen Gesinnung der Epoche geprägt. Er hatte, damals noch blutjung, im Ersten Weltkrieg gedient, war verwundet worden und in englische Gefangenschaft geraten. Er begrüßte die Korrekturen des Friedens von Versailles. Mit der neuen Ordnung, die mit dem "Dritten Reich" in Deutschland Einzug hielt, war er wohl alles in allem zufrieden: Die Arbeitslosen verschwanden von der Straße, und es herrschte ein neuer Geist der Gemeinschaft - hätte das Regime nur darauf verzichtet, durch die Formation der so genannten Deutschen Christen unter dem "Reichsbischof Müller" einen Kampf mit den Kirchen heraufzubeschwören, gegen den sich die Bekennende Kirche zur Wehr setzte. Ihr fühlte er sich von Anfang an zugehörig. Der Pastor Niemöller, der "als der persönliche Gefangene des Führers" ins Konzentrationslager Dachau eingeliefert wurde, war sein Mann.

Damals amtierte Julius von Jan noch in Bretten, einem Dorf im Kochertal, wo er, wie er später bezeugte, der Gestapo bereits ein "Dorn im Auge" war. Nach der Übersiedlung an die Schwäbische Alb, wo sie sich dem Neckartal zuneigt, "tat er freudig seinen Dienst", wie er später schrieb: "als Zeuge Jesu Christi mitten und im Gegensatz zu der Welt, die in Hitler den deutschen Heiland sah".

Das Leben in dem Dorf Oberlenningen ging seinen Gang. Die Bauern säten und brachten ihre Ernten ein, und die Arbeiter in der Papierfabrik hatten ihr Auskommen. Die Besitzerfamilie, die sich freilich nicht zu oft in der Kirche blicken ließ, begegnete dem Pfarrer, wie es von jeher der Brauch war, mit Wohlwollen.

Er war kein mitreißender Kanzel-Redner, der Pfarrer von Jan. Seine Studien in den idyllischen Seminaren der Klöster Maulbronn und Blaubeuren und - nach dem Krieg - im Tübinger Stift, diesen Gewächshäusern schwäbischen Genies, hatte er brav und mit mittleren Erfolgen passiert: Jahre, von denen er selbst schrieb, dass sie von "Freundschaft und edler Begeisterung" erfüllt waren. Er war ein guter Seelsorger. Seine Gemeinde war ihm wohlgesinnt.

Nein, nirgendwo war vorbedeutet, dass es eines Tages an ihm war, vor die Gemeinde zu treten, um ihr die ganze bittere Wahrheit über den Terror zu sagen, der in der so genannten Reichskristallnacht des 9. November 1938 durch Deutschland tobte.

Das Dorf Oberlenningen war nicht betroffen. Auch die nahen Kreisstädte Nürtingen und Kirchheim unter Teck erlebten keine Pogrome. Aber Julius von Jan wusste genau genug, was im Lande vor sich gegangen war. Das Nachrichtennetz der Bekennenden Kirche funktionierte. In der knappen Woche bis zum Buß- und Bettag der evangelischen Kirchen in Deutschland beriet er lange mit seinem Freund, dem Pfarrer Otto Mörike, der mehr als einmal mit dem Regime in Konflikt geraten war. Er bereitete den Text seiner Predigt vor, die unter dem Wort des Propheten Jeremia "O Land, Land, Land, höre des Herrn Wort" stehen sollte.

Die Sätze, die er aufschrieb, wurden ihm nicht leicht. Es mögen ihn manche Zweifel angefochten haben, ob es an ihm sei, dem kleinen Landpfarrer, das Volk zur Buße zu rufen. Die Zweifel mögen ihn bis in die Sakristei begleitet haben, wo er sich - mit seiner Frau, seinem Freunde Mörike und einem treuen Mann der Gemeinde - auf den Gottesdienst zu sammeln versuchte. Es hatte sich wohl im Dorfe herumgesprochen, dass der Pfarrer eine besondere Predigt halten würde. Die Kirchenbänke waren bis zum letzten Platz besetzt. Man sagte später, der Pfarrer sei totenbleich gewesen, als er vor die Gemeinde trat. Doch als er auf die Kanzel stieg, war seine Stimme fest und klar.