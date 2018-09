Inhalt Seite 1 — NEW YORK Seite 2 Auf einer Seite lesen

NEW YORK Fröhliche Menschen stimmen mich bedrückt. Manche Leute sind von unermüdlicher Fröhlichkeit. Sie machen mir Angst. Es ist unnormal, so fröhlich zu sein. Ich habe nichts gegen zeitweilige Fröhlichkeit. Sie gefällt mir sogar. Aber ununterbrochene Fröhlichkeit bereitet mir Probleme. Und ermüdet mich.

Menschen mit Ängsten, Komplexen und Schwierigkeiten wecken meine Anteilnahme viel eher als Menschen, die einen allzu glücklichen Eindruck machen. Die einzige Art übertriebener Fröhlichkeit, die ich ertrage, ist die, der man bei Flugzeugbesatzungen und Krankenhauspersonal begegnet. Nach Röntgenaufnahmen und anderen Untersuchungen habe ich stets die Miene der Ärzte und Mitarbeiter beobachtet. Wenn sie fröhlich und zuversichtlich aussahen, ging es mir auf der Stelle besser. In Flugzeugen verhält es sich nicht anders. Bei Turbulenzen, bei unerwarteten Hopsern oder Geräuschen sehe ich sofort nach dem Gesichtsausdruck des Bordpersonals. Wenn es fröhlich wirkt, bin ich beruhigt.

Fröhlichkeit kann sehr praktisch sein. In New York begegnet man so vielen Leuten, dass es oft ein Segen ist, sich auf freundliche Weise kurz fassen zu können, hallo zu sagen und dabei zu strahlen, ohne sich mit einem längeren Gespräch aufzuhalten.

Das war mir nicht klar, als ich nach New York zog. Ich beging den Fehler, freundlich, freundschaftlich mit anderen verkehren zu wollen. Eine Nachbarin holte ihre Post aus dem Briefkasten im Treppenhaus. Ich blieb stehen und erkundigte mich nach ihrem Befinden. Es war eine schwierige Woche für mich, mein Vater ist schwer krank, sagte sie. Sie erzählte über zehn Minuten lang von ihren alten Eltern. Beide waren 98. Beide. Ich hörte mir alle Details der Krankheit ihres Vaters an. Ich weiß, welche Sorgen man sich macht, wenn ein Elternteil krank ist. Laut bewunderte ich die Langlebigkeit ihrer Eltern. Sie erzählte, dass sie sich vor dem Tod ihrer Eltern fürchte. Ich sagte, ich wisse, wie schwer es sei, Vater oder Mutter zu verlieren.

Ich hatte eine Verabredung, zu der ich zu spät kommen würde, aber ich hörte weiter zu. Sie sprach davon, dass der Tod von Vater oder Mutter sie mit der eigenen Sterblichkeit konfrontieren würde. Ich versuchte, mitfühlend dreinzublicken.

Schließlich fand das Gespräch über ihre Eltern ein Ende. Und wie geht es Ihnen?, fragte sie. Ich war in letzter Zeit etwas schwach auf den Beinen, sagte ich. Das stimmte. Es war ein langer, kalter Winter gewesen. Zu lang.

Ich hatte die Worte kaum ausgesprochen, als sie mir ihre Hand entgegenstreckte. Wie ein Polizist, der den Verkehr anhält. Ihre gespreizten Finger befanden sich wenige Zentimeter vor meinem Gesicht. Demnächst mehr, sagte sie. Ich muss mich beeilen! Ich stand einen Augenblick ganz benommen im Treppenhaus, bevor ich zu lachen anfing. Danach ging ich ihr aus dem Weg. Wenn sie ihre Post holte, ließ ich meine im Briefkasten.