die zeit: Werden Sie die Pandabären vor dem Aussterben retten?

Xie Zhenhua: Pandabären gibt es nur in China, sie sind ein großer Schatz unseres Landes. In ihren Lebensräumen haben wir die Abholzung gestoppt und ganze Forstämter geschlossen. Tausende Holzarbeiter wurden freigesetzt und auf andere Wirtschaftsbereiche umverteilt. Wir unternehmen große Anstrengungen, die Pandas zu schützen.

zeit: Wenn Sie ein Freund der Pandas sind, sind Sie dann ein Feind von Unternehmern und anderen Ökosündern?

Xie: In China müssen alle nach dem Gesetz handeln. Das betrifft auch die Unternehmer. Ohne Umweltlizenz, die vom Umweltministerium erteilt wird, dürfen neue Projekte nicht mehr genehmigt werden. Und Betriebe, die die vorgeschriebene Umweltnorm nicht einhalten, werden gesetzlich bestraft und können sogar geschlossen werden. In den vergangenen Jahren haben wir in China fast hunderttausend Kleinunternehmen geschlossen: Papierfabriken, Brauereien, Webereien und Gerbereien, die mit veralteten Technologien produzierten und dabei Energie und Rohstoffe verschwendeten.

zeit: Sind Sie wirklich so mächtig, wie Sie jetzt tun?

Xie: Als Ministerpräsident Zhu Rongji im Frühjahr 1998 die Regierung übernahm, wurden insgesamt elf Ministerien abgeschafft und nur eines neu hinzugefügt: Das war das Umweltministerium. Vorher waren wir nur ein Regierungsamt. Jetzt ist unsere Autorität gestärkt und unsere Verantwortung größer. Zum Beispiel haben wir den Bereich der Atomsicherheit neu dazubekommen. Außerdem ist unsere Zuständigkeit für die Umwelt unangefochten. Die alte Umweltkommission des Staatsrates, die aus 38 Ministern bestand und für die Koordinierung der allgemeinen Umweltpolitik verantwortlich war, wurde abgeschafft und ihre Aufgaben uns übertragen.

zeit: Was verschafft Ihnen diesen Einfluss?