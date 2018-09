Inhalt Seite 1 — Pas de Problèmes! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das neue, leichte digitale Equipment ermöglichte es der dänischen Dogma-Gruppe um Lars von Trier, Filme billiger und schneller zu produzieren. Gewissermaßen als Gegengewicht zu dieser flüchtigen Art des Filmemachens setzten sie sich inhaltlich mit schweren Fragen auseinander: Inzest, Wahnsinn und Gesellschaft, Kapitalismus und Identität. Doch dieses Bemühen um Balance scheint überholt, sobald Dogma die dänische Heimat verlässt: der erste nichtdänische Dogma-Film von Jean-Marc Barr, dem aus The Big Blue bekannten französischen Schauspieler, steht auch inhaltlich ganz im Zeichen der Leichtigkeit. Und weil im Kino kaum etwas so leicht daher kommt wie junge Filme über die Liebe in Paris, wie Außer Atem und Jules et Jim , handelt er von einer jungen Liebe in Paris, zwischen der Buchhändlerin Jeanne und dem jugoslawischen Maler Dragan.

Doch der allzu deutlich spürbare Wunsch des Films, leicht zu wirken, macht die Sache auf die Dauer beschwerlich. Dabei beginnt alles so rasant: Dragan will in einer Buchhandlung einen Bildband über die Renaissance bestellen. Er hat kein Geld für die Anzahlung. Jeanne bestellt den Band fürs Sortiment, auf Kosten des Hauses. Als Gegenleistung möchte sie von ihm ins Café eingeladen werden. Der Film ist kaum fünf Minuten alt, schon sind beide unsterblich verliebt. Sie rasen durch Paris, die leichte Kamera ist ihnen auf den Fersen. Allmählich lernen sich die beiden näher kennen. Sie sprechen englisch miteinander; statt Jeanne nennt er sie Jane. Ich Dragan, du Jane. Sie repräsentiert die westliche Zivilisation, er den Balkan. Und zwar einen, an dem ein Slavoj ×izek seine reine Freude hätte: ein Mann vom Balkan, so erfahren wir, hat oft Heimweh, trinkt Wodka aus der Flasche und lebt für die Kunst und die Liebe. Dass man morgens zur Arbeit gehen muss, statt im warmen Bett liegen zu bleiben, ist ihm fremd. Dafür vergisst er bisweilen die Zeit und arbeitet zwei Tage lang ohne Pause an einem Bild. Nie hat er Geld. Kommt er mal zu einer Summe, wenn er eines seiner Werke verkaufen kann, denkt er nicht ans Sparen, sondern gibt alles auf einmal für einen Renaissance-Paravent aus - ganz der leichtlebige Bohemien, wie er Filme und Romane, die in Paris spielen, schon seit über einem Jahrhundert bevölkert.

Als im letzten Teil des Films deutlich wird, dass Dragan ein illegal in Frankreich lebender Ausländer ist, ein sans-papiers, kommt etwas Bewegung in die Story. Dann gibt der Film sein obsessives Bemühen um Leichtigkeit auf, besinnt sich auf jene Mischung aus flüchtigen Bildern und einer gehörigen Portion Realität, die für die vorigen Dogma-Filme typisch war, und gipfelt in einem herzergreifenden Unhappy End.

Noch eine zweite Hauptdarstellerin ist zu erwähnen: Paris. Sie muss auch in diesem Film mangelnde Einfälle des Drehbuchs durch Charme ersetzen. Es wäre nicht das erste Mal: Einer berühmten Anekdote zufolge soll Roman Polanski einmal in die Bredouille gekommen sein, als ihm ein amerikanischer Produzent einen lange und sorgfältig vorbereiteten Filmstoff abgelehnt hat. Um nicht noch einmal so lang auf einen Termin mit den mächtigen Herrn warten zu müssen, ersann Polanski noch in derselben Sekunde eine neue Geschichte: "Ich arbeite noch an was anderem: Harrison Ford" - gesteigerte Aufmerksamkeit des Gegenübers - "fliegt mit seiner Frau zum Hochzeitstag nach Paris" - Begeisterung des Amerikaners - "die Frau wird entführt, und Ford muss sie in der fremden Stadt suchen." Klar, dass dieser Stoff, aus dem Frantic entstand, sofort gekauft wurde: wenig Neues, aber ein Star und viel Paris.

Bei diesem Film könnte es sich so ähnlich zugetragen haben. Man sieht förmlich den ewig deprimierten Lars von Trier mit seinem Schauspieler Jean-Marc Barr am Set von Breaking the Waves zusammensitzen, wie er dem Franzosen gesteht, dass ihn dänische Themen langweilen und bedrücken, dass er keine blonden Frauen auf der Leinwand mehr erträgt und ihm überhaupt alles zu schwer wird.

"Pas de problèmes", könnte der Franzose geantwortet haben, "leih mir die Kamera, ich film dir was Leichtes. Was mit Elodie Bouchez, in Paris."