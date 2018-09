Zum heiß umstrittenen Atomausstieg hat die BHF-Bank in ihrer gerade erschienenen Analyse der Energiebranche aufschlussreiche Erkenntnisse zu bieten. Erstens rechnen die Banker damit, dass am Ende des Gerangels zwischen der rot-grünen Regierung und den AKW-Betreibern die Restlaufzeiten der Meiler "bei etwa 35 Volllastjahren" festgelegt werden. Zweitens halten sie es aber für möglich, dass die Atomfirmen einen oder sogar zwei Meiler noch vor der nächsten Bundestagswahl abschalten - ein, so wörtlich, "Kuhhandel" zugunsten der Grünen, der aber auch ökonomisch nahe liegt. Und drittens heißt es in der Expertise, "dass der Atomausstieg bereits in den Aktienkursen der betroffenen Unternehmen enthalten ist". Sollte der Schlagabtausch zwischen Regierung und Atomlobby also nur Show sein?