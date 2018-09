Inhalt Seite 1 — Brisante Vorschläge Seite 2 Auf einer Seite lesen

Keine Zahlen, keine Interviews, keine Pressekonferenzen. Die Vereinbarung der grünen Führungsriege war eindeutig, als der Fraktionsvorstand am Dienstag vergangener Woche auseinander ging. Die Grünen wollen nicht zum Rentenchaos der Regierung beitragen. Ein mehrseitiges Papier mit Reformvorschlägen, von den Rentenexperten der Fraktion in wochenlanger Feinarbeit erstellt, verschwindet vorerst in den Schubladen. Auch die offizielle Sprachregelung ist streng: Danach wagt sich die Ökopartei vorerst nicht mit einem eigenen "Konzept" in die Debatte, sondern nur mit ein paar "Vorschlägen".

Die allerdings sind durchaus brisant. Keine andere Partei hat sich für den Umbau des Rentensystems so viel vorgenommen, kein anderes Modell geht so weit bei der Neuverteilung der Lasten zwischen Jung und Alt. Während die Sozialdemokraten bislang nur eine zweijährige Nullrunde für Rentner angekündigt haben, wollen die Grünen mehr: Nach ihren Vorschlägen würden die Einkommen der Rentner auch nach dem Jahr 2002 langsamer steigen als bisher.

Dafür könnten die Rentenbeiträge der Jüngeren auch dann stabil bleiben, wenn der Anteil der Alten in der Gesellschaft in den Jahren ab 2015 drastisch steigt.

Für einen anderen Ausgleich zwischen Jungen und Alten soll vor allem ein so genannter Generationenfaktor in der Rentenformel sorgen. Dieser soll bewirken, dass die Renten nicht mehr wie bisher im Gleichschritt mit den Nettolöhnen steigen. Entscheidend für den Rentenzuwachs sind danach die Lebenserwartung und die Geburtenrate - je länger die Menschen leben und damit auch Rente beziehen, desto geringer fiele der jährliche Zuwachs für den einzelnen Rentner aus.

Eine ähnliche Formel hatte schon die Rentenreform der christliberalen Regierung vorgesehen. Das Grünen-Konzept geht allerdings weiter, denn bei ihnen wirkt sich auch eine sinkende Kinderzahl in der gesamten Gesellschaft auf die Rentnereinkommen aus. Gegen solch einen Faktor hatten die Sozialdemokraten allerdings im vergangenen Wahlkampf Stimmung gemacht.

Einen Zwang zur Vorsorge lehnen die Grünen ab Einig sind sich hingegen beide Koalitionsparteien, dass die künftigen Einbußen der Rentner abgemildert werden müssen: Wer im Alter nicht ausreichend versorgt ist, hätte Anspruch auf eine Mindestabsicherung in Höhe der Sozialhilfe, die von den Rentenkassen ausgezahlt wird. Kleinverdiener sollen zudem Zuschüsse für die private Altersvorsorge erhalten, außerdem soll die private Vorsorge durch Steuerrabatte gefördert werden.

Die Grünen schlagen dafür "Altersvorsorgekonten" vor, auf denen Geld bis zu einer bestimmten Höhe steuerfrei angelegt werden kann. Wer Geld abhebt, muss dies nachträglich versteuern. "Etwa achtzig Prozent der Deutschen sorgen durch Lebensversicherungen, Bausparverträge oder Ähnliches heute schon vor - für die ändert sich ziemlich wenig", sagt die Rentenexpertin Katrin Göring-Eckart. Einen Zwang zur privaten Vorsorge, wie ihn Arbeitsminister Walter Riester zeitweilig vorgeschlagen hatte, lehnen die Grünen ab.