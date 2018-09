Inhalt Seite 1 — Das Beispiel BMW soll Schule machen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Lange Zeit gab es keine positiven Nachrichten aus dem Oblast Kaliningrad - dem Gebiet Königsberg. Die Krise hatte mit dem Zerfall der UdSSR begonnen, denn damals strich Moskau alle Subventionen. Folge: Das Industriepozential sank, und die Arbeitslosigkeit stieg, weil die Rüstungsindustrie ihre Basis verloren hatte. Seitdem sind die sozialen Probleme stetig gewachsen. Kein Wunder, dass niemand Lust hatte, dort zu investieren.

Obgleich das Gebiet, richtig genutzt, Russland große Vorteile bieten könnte: weil es der einzige eisfreie Hafen ist und Kaliningrad als Klammer dienen könnte, um Ost- und Westeuropa wirtschaftlich enger miteinander zu verbinden.

Offenbar denkt Moskau aber immer noch in militärischen Kategorien, darum gibt es im Oblast eine unverhältnismäßig große Präsenz von Marine, Heer und Luftwaffe. Außerdem schrecken eine riesige Bürokratie und schwierige Verkehrsverhältnisse ausländische Investoren ab.

Ein erstes Zeichen veränderten Denkens kam 1996 zum Ausdruck, als Kaliningrad zur einzigen Sonderwirtschaftszone Russlands erklärt wurde, denn dies garantierte unter bestimmten Umständen Zollfreiheit bei der Einfuhr sowie bei der Ausfuhr in die GUS-Staaten.

Lange Zeit haben potenzielle Investoren gezögert, die Gelegenheit zu nutzen.

Der erste, der nun dazu bereit ist, ist BMW, eine Weltfirma, die schon in Amerika, Südafrika, Thailand und Vietnam Autos baut. BMW hat Tochtergesellschaften in 28 Ländern, Forschungs- und Entwicklungszentren sind in Deutschland, Großbritannien, Österreich, USA und Japan tätig.

Als mir in der vorigen Woche in Kaliningrad ein Ehrendoktor verliehen wurde - was ein Zeichen dafür ist, dass auch die politische Situation sich zu normalisieren beginnt, denn noch vor fünf Jahren wäre dies undenkbar gewesen - hatte ich Gelegenheit, dieses neu entstehende Werk zu besichtigen. Auf die Frage: "Ist es nicht sehr riskant, unter den obwaltenden Umständen in Kaliningrad zu investieren?" lautete die Antwort: Risiko gibt es überall, aber hier sind auch gute Chancen. Ein Russe, der einen hier zusammengebauten Wagen kauft, spart, verglichen mit einem aus Deutschland importierten, 20 Prozent. Es gibt heute etwa 120 000 im Land zugelassene BMW-Fahrzeuge. Die Marke ist also gut eingeführt.