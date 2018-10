Inhalt Seite 1 — Ohne Halt bis Wladiwostok Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bei manchen Fragen schweigt Werner Grünwald beharrlich. "Bitte verstehen Sie, wenn ich die beteiligten Firmen nicht nenne", sagt der Forscher der Abteilung Neue Technologien bei Bosch in Stuttgart. Grünwald koordiniert ein Projekt des Bundesforschungsministeriums, an dem vier Institute seit August arbeiten. "Wir untersuchen, wie gut sich Wasserstoff in Kohlenstoff-Nanoröhrchen speichern lässt", sagt Siegmar Roth, Physiker am Max-Planck-Institut (MPI) für Festkörperforschung in Stuttgart.

Das klingt zunächst nur mäßig spektakulär. Doch Wasserstoff ist das Gas, aus dem die Träume von einer sauberen Zukunft sind. Im nächsten Jahrhundert soll es die Schmuddelstoffe Kohle, Benzin und Erdgas als Energieträger ablösen, da sind sich die Experten einig. Und zwar ohne Treibhauseffekt und sauren Regen: Es könnte aus Wasser hergestellt werden, das praktisch in unendlicher Menge vorliegt. Weil Wasserstoff mit Sauerstoff zu Wasser verbrennt, könnten Schiffe ökologisch über die Ozeane tuckern und Elektroautos lautlos auf den Straßen rollen. Dieses Jahr wurden in München und Hamburg die ersten öffentlichen Wasserstoff-Tankstellen in Betrieb genommen. Island plant, in naher Zukunft die gesamte Auto- und Fischereiflotte auf das Gas umzustellen. Auch in Kalifornien macht der Gesetzgeber Druck: Im Jahr 2004 sollen dort zehn Prozent der verkauften Autos zero-emission vehicles sein - Gefährte ohne Schadstoffausstoß. Wasserstoff würde sich als umweltfreundlicher Treibstoff anbieten.

Wenig besser geht es BMW. Die Bayern betreiben Testfahrzeuge mit minus 250 Grad kaltem flüssigem Wasserstoff. Das Ergebnis bleibt mager: halbe Reichweite eines Benziners - bei doppelter Tankgröße. "Die Speicherung ist das größte Problem des Wasserstoffs", sagt Robert Veit, Pressesprecher im DaimlerChrysler-"Projekthaus Brennstoffzelle".

Doch die Szene hofft noch auf einen Wunderstoff: eben jene Nanoröhrchen. Als der japanische Industrieforscher Sumio Iijima 1991 Kohlenstoff verdampfte, entdeckte er, dass sich die Atome in Form winziger Röhrchen niederschlugen. Sie waren viel kleiner als ein Haar - nur tausendstel Millimeter lang und wenige millionstel Millimeter im Durchmesser. Was Iijima nicht ahnte: Die Minirohre brachen in der Folgezeit fast jeden Materialrekord. Wissenschaftler maßen, dass die Fasern hundertmal so druckfest sind wie Kevlar, aus dem kugelsichere Westen gefertigt werden; doppelt so steif wie Diamant und zehnmal so zugfest wie Stahl.

Irgendwann hielt auch jemand die Röhrchen in Wasserstoff, der gleich auf wundersame Art aufgesaugt wurde: 12 Gewichtsprozent Absorption meldeten chinesische Forscher vom Institut für Metallforschung in Shenyang kürzlich. Das bedeutet, dass 88 Kilogramm Kohlenstoff 12 Kilogramm Wasserstoff speichern können - ein gigantischer Wert. Kollegen aus Singapur berichteten im amerikanischen Wissenschaftsmagazin Science gar von 20 Prozent. Damit könnte ein Auto mit Normaltank rund 1500 Kilometer weit fahren. Nach einer Schätzung des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) würden der Autoindustrie schon 6 bis 8 Prozent reichen. "Die interessanten Meldungen häufen sich. Die Sache ist heiß", sagt Holger Hoffschulz vom VDI-Zentrum Physikalische Technologien in Düsseldorf.

Zum Durchbruch fehlt eigentlich nur eines: Die Ergebnisse müssten abgesichert sein. Hier kommt das Stuttgarter MPI ins Spiel. "Wir wiederholen alle wichtigen Experimente der letzten Zeit und prüfen die Ergebnisse", sagt Roth. "In der zweiten Phase wollen wir dann feststellen, in welcher Form sich am meisten Wasserstoff speichern lässt."

Das Misstrauen ist berechtigt. Denn acht Jahre nach der Entdeckung steckt die Röhrchen-Forschung noch irgendwo zwischen Wissenschaft und Alchemie: Manche Gruppen mischen ihrem Kohlenstoff Lithium oder Kalium bei, um mehr Wasserstoff darin speichern zu können. Andere kühlen die Probe auf Weltraumkälte ab oder heizen sie auf mehrere hundert Grad auf. Die Röhrchen vor Gebrauch 48 Stunden in Salzsäure einlegen und mit deionisiertem Wasser abspülen, empfehlen chinesische Wissenschaftler. "Wozu das gut ist, verstehen wir auch nicht", stöhnt Roth. Warum Wasserstoff überhaupt in den Rohren gespeichert werde? "Darüber gibt es nur Vermutungen."