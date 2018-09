Leise schwingt der Vorhang. Flügelschlagen vor dem Fenster. Es knistert wie von elektrischen Entladungen in der Luft, und schleichend scheinen Schritte sich zu nähern. Plötzlich eine geisterhafte Gestalt am Bett - eine Doppelgängerin mit Gespensteraugen. Und dann der Grab-Albtraum: Auf dem Friedhof sucht Ledwina "ihr Liebstes", bricht durch den frischen Totenhügel, durch das zersplitternde Sargholz, stürzt neben das Gerippe hin, das sie als "ihr Liebstes" erkennt, und nimmt dessen Hand, die sich löst vom Skelett, und küsst sie "und drückt das Gesicht fest ein in den moderigen Staub".

Das Wiegenlied für eine Leiche vermochte Annette von Droste-Hülshoff zu singen, und lang vertraut war ihr die Nacht der lebenden Toten, die sie selbst sah, allein in ihrem Bett in so manch durchwachter Nacht - from dusk till dawn. Aldrich, Romero, Rodriguez hätten in ihrer Prosa, ihren Gedichten allerlei Anregung finden können, denn eine Expertin des Horrorgenres war sie ohne Zweifel. Zuzeiten selbst Opfer hypersensibler Fantasie, spielte sie doch zumeist als hoch bewusste, virtuose Künstlerin auf der Gefühlsklaviatur schreckhafter Biedermeier-Seelen.

Dies ist zwar die Droste-Hülshoff der neuen Biografie von Barbara Beuys, nicht aber die Dichterin, die seit etwa hundert Jahren den Schülergenerationen begegnet. Der Knabe im Moor und die Judenbuche sind das Äußerste an Spuk, was man bisher den Kindlein zumutete. Sonst bietet man sie als moralische Balladendichterin, als Naturlyrikerin von großer Empfindungskraft, am liebsten mit Mondesaufgang oder Im Grase, und seit den Siebzigern mit Am Turme als Protofeministin. Immerhin hält sie sich so lange schon als Pflichtlektüre, dass ihr Name nicht in Vergessenheit gerät.

Zwei Jubiläen hintereinander (der 200. Geburtstag 1997, der 150. Todestag 1998) halfen dem Werk der Droste, wie man halb kosend, halb harsch zu sagen pflegt, nicht viel, weil erst Heine, dann Fontane ihr die Schau stahlen. Was man dennoch über sie in den Feuilletons las, reproduzierte nur zu häufig Legenden, Mythen, Anekdoten, die schon seit dem Tod des westfälischen Edelfräuleins (1848) ins Kraut schießen.

Dabei verlief ihr äußeres Leben langweilig ereignislos. 1797 geboren auf dem Wasserschloss Hülshoff, verbringt sie dort auf dem Lande in der Nähe von Münster die meisten Lebensjahre. Gelegentliche Reisen zu Verwandten und Freunden an den Rhein und später an den Bodensee, wo sie sich 1843 bei Meersburg ein Häuschen samt Weinberg erwirbt, unterbrechen den gleichmäßigen Alltag ein wenig, der sonst geprägt wird von vielerlei Pflichten, als da wären: Konversation mit der Mutter, mit Gästen, für dieselben Klavierspiel und Singen, Handarbeiten, Bewirtung und Krankenpflege von Verwandten und Schutzbefohlenen, Gottesdienst, Versehen der Wirtschaft auf dem kleinen Gut namens Rüschhaus, dem Witwensitz der Mutter, wo auch sie als lebenslang Ledige wohnt. "Von keines Herdes Pflicht gebunden, / meint jeder nur, wir seien, grad' / für sein Bedürfnis nur erfunden, / das hilfsbereite fünfte Rad." So heißt es im Gedicht Auch ein Beruf. Den Rest ihrer Zeit verbringt sie mit Sammeln von antiken Münzen, Versteinerungen, Muscheln, Seesternen, Schnecken, Uhren und Bildern, mit langen Spaziergängen - soweit sie die vielfältigen Krankheiten erlauben - und schließlich mit Komponieren und Schreiben. Darüber 400 Seiten Biografie?

Die Liebe zwischen Mütterchen und dummem Pferd

Ja! Und es ist keine zu viel. Denn das innere Dasein Droste-Hülshoffs verlief als ein steter Kampf um geistige und körperliche Gesundung, um Seelenfrieden, um Unabhängigkeit, etwas Muße und um ein schriftstellerisches Werk, das Bestand hätte. Noch komplizierter gestaltete es sich, weil sie weder willfähriges Opfer der widrigen Umstände sein wollte noch revoltieren.