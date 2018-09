Eine gute Stunde, mehr nicht. Cavallaria Rusticana ist eine kurze Oper.

Man sieht und hört, wie sich die Bewohner eines italienischen Dorfes auf das Osterfest vorbereiten, sie singen Melodien. Bevor jedoch überhaupt eine Handlung beginnt, ist bereits die Hälfte der Aufführung vorüber. Das meiste, was anschließend passiert, sieht man nicht, weil es, so will es die Inszenierung, neben der Bühne geschieht: verletzte Männerehre, Duell, Tod des Helden, das Übliche. Eigentlich hätte José Cura an diesem Abend in der Met von New York nicht nur singen, sondern auch dirigieren können. Zeit genug hätte er dazu gehabt, viel ist er nicht zu sehen auf der Bühne in der Rolle des Turriddu.

Und ein wenig hat man sogar Angst, seinen Auftritt zu verpassen in all dem Gewusel, weil sich auf der Bühne leicht 100 Menschen gleichzeitig aufhalten.

Und sosehr er auch von Santuzza, seiner früheren Liebe, besungen wird, er tritt einfach nicht auf. Ist er das jetzt? Nein, das ist Alfio, sein Nebenbuhler, mit dem er sich später hinter der Bühne duellieren wird. Als er dann schließlich kommt, ist allen klar: Das muss José Cura sein. Wenn zu einem Tenor mehr gehört als eine wunderbare Stimme, nämlich Ausstrahlung, Bühnenpräsenz, also Starqualität, dann besitzt er sie. Allein wie er Santuzza, die um seine Liebe Ringende, abblitzen lässt. Keine dramatische, keine weit ausholende Geste braucht er dazu, nur eine ganz kleine Bewegung.

Ein kalter Blick, ein Hochziehen des Hemdkragens: Ende der Diskussion.

Kleine Gesten - große Wirkung

Natürlich weiß jedes Kind, dass man einen Künstler nach seinem Können und nicht nach seinem Aussehen beurteilen soll. Aber hinschauen wird man wohl noch dürfen. Kurz: Er sieht gut aus, wie er mit seiner knackig geschnittenen Hose, den dunklen Haaren, den braunen Augen die 40, 50 Stufen zum Kirchenportal singend hinaufgeht.