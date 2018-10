Schwerin

Die Rauchwolke über Rostock-Lichtenhagen schien verzogen, die Zeit, da Jugendliche unter kaum verhohlener Zustimmung Erwachsener Asylbewerberheime in Brand steckten, in Mecklenburg-Vorpommern vorbei. Bis im März dieses Jahres die Pizzeria eines nepalesischen Wirtes in Grevesmühlen brannte. "Das erste Mal seit 1992, dass wieder Molotow-Cocktails geworfen wurden", konstatiert der Schweriner Staatsanwalt Wulf Kollorz im September bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht in Wismar. "Die Täter waren zur Wende noch Kinder. Da ist eine neue Tätergeneration herangewachsen." Er ist der einzige Ankläger, der sich im Westen Mecklenburgs mit rechtsextremen Straftaten beschäftigt, und er hat viel zu tun. Das Landeskriminalamt verweist zwar darauf, dass rechte Delikte in Mecklenburg-Vorpommern nicht über dem Bundesschnitt liegen und insgesamt rückläufig sind. Doch Kollorz sagt: "Die jungen Täter werden aggressiver."

Gerade schickte das Schweriner Landgericht drei Skinheads für versuchten Mord ins Gefängnis. Sie hatten im Sommer in Wismar einen Studenten aus Russland fast zu Tode getreten. Wenig später traf es ein aus der Ukraine stammendes Ehepaar. In beiden Fällen kommen die Täter aus der rechten Szene, die Kollorz in der Region um Wismar auf etwa 100 Mitglieder schätzt. Hass auf Fremde sei ihr Motiv.

Im Pizzeria-Prozess müssen elf junge Leute vor Gericht. Rene, Eddie, Nils, Marion und Karin (die Namen sind geändert) waren die Ersten, denen im August vor dem Wismarer Amtsgericht der Prozess gemacht wurde. Sie sind um die zwanzig Jahre alt, sie reden viel von Kameradschaft, hören die gleiche Musik.

Und sie haben etwas gegen Ausländer, obgleich es nur sehr wenige gibt in Grevesmühlen, der Kleinstadt zwischen Lübeck und Schwerin. Auf Eddies Fingern prangt ein eintätowiertes HASS. Die Angeklagten gestehen: Die Mädchen haben das Benzin geholt, Eddie und Rene haben es in Flaschen gefüllt, Lunten gebastelt und als brennende "Mollis" in die bereits geschlossene Pizzeria geworfen. Zum Glück wurde niemand verletzt, der Sachschaden betrug 20 000 Mark, die Pizzeria ist noch heute geschlossen.

"Es war schon so etwas wie Gruppenzwang", erklärt Karin. "Man wollte nicht als Feigling dastehen", erinnert sich Marion. Ausländer, so habe sie damals gedacht, sollten eben raus, wenn sie nicht hier geboren sind oder von Sozialhilfe leben. Der nepalesische Gastwirt, mit einer Deutschen verheiratet, lebte nicht von Sozialhilfe. "Da hat es wohl den Falschen getroffen?", fragt der Staatsanwalt. "Sozusagen ja", antwortet das Mädchen.

Eddie findet, dass Ausländer sowieso zu viel vom Staat geschenkt bekommen, Nils hat gehört, dass sie meist mit Drogen zu tun haben, im Übrigen sollten Arbeitsplätze den Deutschen vorbehalten bleiben.