Den Schwaben wird nachgesagt, dass es nur zwei Sorten gebe: Die eine bleibt immer daheim, die andere ist immer unterwegs - rund um den Globus.

Keine Frage, zu welcher Sorte Andreas Renschler gehört. "34-mal" hat der 41-jährige Manager von DaimlerChrysler in diesem Jahr schon den Atlantik überquert. Als oberster Personalentwickler sollte er seit Januar dafür sorgen, dass alle Toptalente im vereinten DaimlerChrysler-Reich gleiche Chancen bekommen. Vom Chrysler-Turm in Auburn Hills zu Frau und Töchterlein in Tuscaloosa/Alabama, dann nach Stuttgart und zurück, hieß sein Programm.

"Zum Schluss wusste ich beim Aufwachen nicht mehr, wo ich war", sagt der Zwei-Meter-Hüne und lacht.

In nächster Zeit wird ihm die Orientierung leichter fallen. Renschler wurde vom Vorstand heim ins Schwabenland beordert. Als neuer Chef der Tochter MCC Smart in Renningen nahe der Stuttgarter Konzernzentrale soll er aus dem stotternden Anlauf des Kleinsten in der deutsch-amerikanischen Autofamilie endlich ein sonores Schnurren machen.

"Einen der Besten" habe man für den Smart abgestellt, kommentierte Konzernchef Jürgen Schrempp die Berufung Renschlers. Und einen der Besten wird es auch brauchen, um aus der Aneinanderreihung von Pleiten, Pech und Pannen in der Smart-Entwicklung (ZEIT Nr. 18/99) doch noch eine Erfolgsstory zu machen.

"Ab sofort" sei es mit dem Projektstatus beim Smart vorbei, sagt Renschler bei seinem ersten öffentlichen Auftritt als MCC-Chef im sizilianischen Taormina vergangene Woche. Und im Eifer des Gefechts rutscht ihm ein Satz raus, der leidgeprüfte MCC-Kollegen zusammenzucken lässt. "Es gibt bei Smart keine Veranstaltung mehr, die heißt: Jugend forscht." Die Rede hat Renschler auf dem Flug von Stuttgart nach Sizilien geschrieben. Seine unruhigen Hände vor dem Einsatz zeigen, dass er angespannt ist. Er will nicht nur den neuen Smart-Diesel präsentieren ("der braucht nur 3,4 Liter ganz ohne technische Tricks"), sondern auch eine Botschaft vermitteln: Hinfort werde es "professionell" zugehen im Renninger Smart-Hauptquartier und im lothringischen Hambach, wo der kleine Zweisitzer montiert wird, sagt der neue Boss. Das Stiefkind Smart werde gleichberechtigt in die große DaimlerChrysler-Markenfamilie integriert, so wie Mercedes, Chrysler, Dodge, Plymouth oder Jeep.

Renschlers Lampenfieber ist keine Unsicherheit. Eher ein Zeichen von Ungeduld. Die Ungeduld des Machers. Ähnlich wie Konzernchef Schrempp hat der in Ditzingen bei Stuttgart aufgewachsene Ur-Schwabe etwas Zupackendes an sich - allerdings hat ihn der Erfolg noch kein bisschen arrogant gemacht.