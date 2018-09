Inhalt Seite 1 — Nur Oliven im Kopf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Man muss eine fixe Idee, einen Tick oder, sagen wir es freundlicher, ein Konzept im Kopf haben, um so durch die Welt zu reisen, wie es Mort Rosenblum tut. Nicht mit einem wie auch immer beschaffenen Reiseführer in der Hand, nicht auf den Spuren von irgendwelchen klassischen oder alternativen Sehenswürdigkeiten, sondern einzig und allein von dem Wunsch getrieben, an jedem Ort der Welt alles über die örtliche Olivenkultur in Erfahrung zu bringen. 1986 kaufte sich Rosenblum, ehemaliger Redakteur der International Herald Tribune, in der Provence ein Grundstück mit 200 alten Ölbäumen, und seitdem gilt die Leidenschaft des Amerikaners jener Frucht , die er bisher nur vom Grund eines Martini-Cocktails kannte. Sein Buch ist eine Liebeserklärung an die Olive und zeigt zugleich, wie viel jemand über Wirtschaft und Kultur des Mittelmeerraums und seine Bewohner erfahren kann, wenn er sich nur - ob im Herzen Andalusiens oder auf dem Ölberg bei Jerusalem, bei einem tunesischen Olivenbauern in Djerba oder beim Marchese Frescobaldi in Florenz - als Freund der kleinen schwarzen Ölfrucht vorstellt und sich nach den ortsüblichen Methoden des Anbaus, der Ernte, der Pressung und der Vermarktung erkundigt. Oder einfach, wie in einer Hotellounge in Jericho, die simple Frage stellt: Woher im Westjordanland kommt eigentlich das beste Öl? - um daraufhin sehr viel darüber zu erfahren, welche Rolle Ölbaumpflanzungen im israelisch-palästinensischen Siedlungskonflikt spielen. Dass Rosenblum politischer Journalist ist, wird in seinem Olivenbuch immer wieder deutlich.

Er recherchiert über die Auswirkungen der Subventionspolitik der EU, über Etikettenschwindel und Panschereien spanischer und italienischer Produzenten oder über die Spuren, die von der sizilianischen Mafia zu den großen Ölimporteuren in New York führen. Auf diese Weise erfährt der Leser, dem bisher vielleicht wenig mehr als der Unterschied zwischen extra vergine und vergine vertraut war, in ziemlich unsystematischer, aber liebenswert unaufdringlicher Weise erstaunlich viel über die kleine schwarze Frucht.

Mindestens 700 verschiedene Ölbaumsorten gibt es, aus Bergoliven wird das bessere Öl gewonnen, und die Art der Erntetechnik beeinflusst die Qualität.

Kenner können über Öle sprechen wie andere Leute über Wein, über ihre pfeffrigen, fruchtigen, an Veilchen oder Avocado erinnernden Aromen und ihren milden, seimigen oder scharfen Abgang.

Eines jedoch ist dieses Buch nicht, nämlich das, was der Untertitel der deutschen Ausgabe verspricht: eine Kulturgeschichte des Ölbaums und seiner Frucht. Unter diesem Gesichtspunkt bietet Rosenblum wenig mehr als eine Anekdoten- und Zitaten-Revue von Noahs Ölzweig-Taube bis zu van Goghs Ölbaum-Bildern. Wobei die Leidenschaft für sein Thema den Autor außerdem manchmal ziemlich weit fortreißt, so zum Beispiel, wenn er behauptet, das Kreuz Christi sei aus Olivenholz gewesen, weswegen der Ölbaum auch das Sinnbild für Opferbereitschaft sei. Dabei wäre eine Kulturgeschichte des Ölbaums tatsächlich ein lohnendes Thema. Neben dem Weinstock hat ja kein anderer Baum so sehr das Gesicht der mediterranen Welt geprägt, hat Mythologie, Symbolsprache und natürlich die Nahrungsgewohnheiten ihrer Menschen so stark geprägt. "Wenn alles zu Ende gekommen war im Haus, das Geld zu Ende, der Kredit zu Ende, die Avemarias zu Ende, so gab es doch vor dem blanken Nichts noch immer das vorletzte der Menüs: Brot mit Salz und Öl" - so lauten typische Kindheitserinnerungen aus Neapel. Von dem Öl der Armeleuteküche bis zu den Spitzenprodukten der Florentiner Oleum-Messe spannt sich der Bogen der mediterranen Ölkultur. Und die Tatsache, dass 2000 Jahre nach dem Siegeszug des Weins über die Alpen ihm heute das Öl der noblen schwarzen Frucht folgt, zeigt, wie sehr diese Kultur noch immer fasziniert.

Mort Rosenblum: Oliven

Kulturgeschichte einer göttlichen Frucht