Gelegentlich gibt es Fragen an die Weltmacht Amerika. Und wer kann sie am besten beantworten? Das State Department! Rufen wir also dessen Presseabteilung in Washington, D. C., an, und eine freundliche Frauenstimme gibt uns vom Band Bescheid:

"Guten Morgen, willkommen in der Leitung für öffentliche Information des U. S. State Department. Um Ihnen besser dienen zu können, bieten wir Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten an, Informationen über die US-Außenpolitik und das Department zu erhalten. Wir veröffentlichen viele nützliche Publikationen, die auf unserer Web-Seite www... oder bei unserem Büro für Drucksachen ... zu bekommen sind. Für weitere Informationen wählen Sie unter folgenden Optionen ... Für die Liste der vorhandenen Publikationen drücken Sie Eins

für Faxinformationen drücken Sie Zwei

um eine Meinung über die US-Außenpolitik abzugeben, drücken Sie Drei. (Es folgen Optionen vier bis sieben.) Wenn Sie Fragen zu einem Thema haben, das nicht erwähnt wurde, drücken Sie Acht. Um diese Auswahl noch einmal zu hören, drücken Sie Neun."

(Pause) "Entschuldigung, alle Informationsbeamten sind derzeit mit anderen Anrufen beschäftigt." (Lange Pause) "Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare und Meinungen nach dem Tonzeichen."

Nun denn: Kein Wunder, dass Amerika gelegentlich Rätsel aufgibt.