In einem Internet-Chatroom bei Pro Sieben: Eingeloggt als Rina RINA: Hast du davon gehört, dass in Meißen ein Schüler eine Lehrerin erstochen hat? FRANKLIN: Solche Verrückten hat jede Schule. RINA: Wo gehst du zur Schule? FRANKLIN: Auf eine Gesamtschule bei Duisburg, in die 10. Klasse. RINA: Habt ihr in der Schule über diesen Mord geredet? FRANKLIN: Bei uns wird darüber eigentlich nur so gelästert, so aus Spass. So etwas würde einer meiner Kollegen nicht machen. RINA: Was habt ihr in der Schule gelästert? FRANKLIN: Na ja, dass der ziemlich cool ist, wenn der so was bringt für Geld und so. RINA: Wegen der Wette? RANKLIN: Genau. RINA: Würdet ihr so was auch machen? FRANKLIN: So was eher nicht.

Quelle: DIE ZEIT, 47/1999