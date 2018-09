Inhalt Seite 1 — Architekt Nietzsche Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nietzsche and "An Architecture of Our Minds"

herausgegeben von Alexandre Kostka und Irving Wohlfahrt

Getty Research Institute for the History of Art and the Humanities, Los Angeles 1999

363 S., 45,00 $

Welchen Einfluss zeitgenössische Philosophen wie Foucault, Derrida oder Deleuze auf die Architektur der Gegenwart ausüben, das ist mittlerweile gut belegt und analysiert. Welche Wirkung die Philosophie Nietzsches auf die Architektur dieses Jahrhunderts gehabt hat, welche Rolle die Architektur im Denken Nietzsches selbst gespielt hat, ob Nietzsche für die heutige Architekturdiskussion relevante Anregungen geben kann - zu all diesen Fragen existiert bis heute keine systematische Forschung. Diese Lücke soll jetzt zumindest im Ansatz durch diesen schwergewichtigen Sammelband geschlossen werden, der auf einem Symposium fußt, das 1994 in Weimar durchgeführt wurde.

Der Hauptveranstalter des Symposiums, das Getty-Forschungsinstitut, gibt dieses Werk heraus, der wichtigste Anreger des ganzen Unternehmens dürfte der Kunsthistoriker Tilmann Buddensieg sein, der auch einen der zentralen Beiträge zu diesem Band beigesteuert hat.

Zwölf international renommierte Autoren wie Anthony Vidler, Werner Hofmann, Irving Wohlfahrt, Karsten Harries und Jean-Louis Cohen untersuchen das Thema Nietzsche und die Architektur und veranschaulichen - wie lehrreich und informativ ihre Ausführungen auch sind -, mit welchen kaum lösbaren sachlichen und methodischen Problemen jeder Versuch behaftet sein muss, einen philosophischen Großkontinent wie Nietzsche nach der Schnittbogentechnik zu departementalisieren.