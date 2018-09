Inhalt Seite 1 — Der letzte Flaneur Seite 2 Auf einer Seite lesen

Julien Green ist am 13. August 1998, wenige Wochen vor seinem 98.

Geburtstag, in seiner Heimatstadt Paris gestorben. Einem frühen Ruhm, der sich in Deutschland vor allem den außerordentlichen Interpretationen Walter Benjamins verdankte, folgten Jahrzehnte, in denen es stiller geworden ist um den großen Einzelgänger. Nun aber wächst langsam das Bewusstsein, dass mit Green der neben Marcel Proust bedeutendste französische Romancier des Jahrhunderts dahingegangen ist, und auch einer, der durch sein biblisches Alter tatsächlich die Epoche der Recherche mit unserem neuen Fin de Siècle verbunden hat.

Doch Green war immer zweierlei: der Romancier, der sich mit grausamer Genauigkeit in die Schrecken und das Leiden der condition humaine hineingrub, und der Zeitgenosse des Tagebuchs, der mit wachem Blick seine Gegenwart verfolgte, der gerne reiste, unendlich viel las, ein passionierter Musikhörer und vor allem ein geselliger Freund, dessen Interesse am Gespräch fast unerschöpflich war.

Zu Beginn dieses Bandes, im Januar 1990, ist Green 89 Jahre alt, von seiner späten, so gegenwartsfernen Südstaatentrilogie, ist gerade der zweite Band Die Sterne des Südens erschienen. Doch der Autor lebt in der Gegenwart: Die Umstürze von 1989 hatte er mit Faszination und Sympathie verfolgt, jetzt notiert er mit Skepsis, was aus der Euphorie im politischen Alltag zu werden droht. In den frühen achtziger Jahren, als Green die Sommer schreibend in Berlin verbrachte, hatte er die Wiedervereinigung vorausgesagt, was ihm damals spöttische Kommentare einbrachte, doch nun verfolgt er das Geschehen misstrauisch. Nach 1991 hat der Franzose, der zwei Kriege miterlebt hat, dieses wieder groß gewordene Deutschland nicht mehr besucht, das alle alten Ängste in ihm wiedererweckte.

Dies ist wohl auch der stärkste und auch bewegendste Eindruck: das Anknüpfen an die Jugend, an den Beginn unseres Jahrhunderts. Green lebt weiter in seiner Geburtsstadt, doch von Jahr zu Jahr erscheint seine Umwelt ihm fremder. "Und dann kommt eben das Alter!", stellt der 92-Jährige mit der ihm eigenen Ironie fest. Einerseits führen ihn Reisen nach Skandinavien, Italien und immer wieder nach Österreich

dann zieht er sich zurück in seine Wohnung, zu Freunden, Büchern und Erinnerungen. Als junger Mann liebte Green die Spaziergänge über die Boulevards

jetzt ist Paris für ihn zu einem hässlichen Monster geworden, voll von Lärm und Gestank, verunstaltet von der allgegenwärtigen Werbung, bevölkert von Menschen, in denen er sich nicht mehr wieder erkennt. Der Blick dieses letzten Flaneurs der zwanziger Jahre zeigt mit grausamer Schärfe, dass das mythische Paris tatsächlich nicht mehr existiert.