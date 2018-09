Wie so oft ziehen wir die Maus über den Schreibtisch und sehen auf dem Bildschirm dem Cursor zu. Doch diesmal hinterlässt er eine Kurve aus gelben Punkten. Jeder Punkt ist Klang, ein Klavierton. Kaum haben wir ein rasendes Glissando quer ins Blaue gezogen, da rast ein Kreis der Spur hinterher, wiederholt sie per Xylophon und lässt sie verschwinden.

Das ist eines von 15 Spielen, mit denen man gar nicht mehr aufhören mag.

Kammermusik mit Bildern für Computer und Spieler nennen sie sich hochseriös.

Wir erschaffen nach Belieben neue Musik. So neu, dass nicht mal der Komponist sie kennt, der die Vorarbeit leistete. Indem wir die Optik ändern, ändern wir die Klänge.

Wer im Sternbild die Sterne auseinander zieht, verlängert den Weg von zwei Punkten, die zwischen ihnen herumspringen und ihnen Töne entlocken. Es ändern sich auch Tonhöhen und rhythmische Überlagerungen. Wer einen Sternenhaufen ballt, hört dichtes Getrommel. Bei den Planeten dagegen kann der Cursor als Sonde in die Klangatmosphäre tauchen ...

Was so bequem zu bedienen und zu kapieren ist, gerät zuerst in den Verdacht der Unerheblichkeit. Und außerdem: Sind es nicht altbekannte Ideen? Das ist es ja gerade. Die musikalische Avantgarde werkelt schon seit Jahrzehnten mit numerischen Techniken. Sie hat synthetische Klänge, Zufallsgeneratoren, Fraktale, Komponierprogramme durchprobiert. Sie hat über die "Materialtendenz" der Musik und das "unvollendete Projekt" der Moderne nachgedacht und darüber, wie Musik sich mit ihren Hörern und Spielern ändert.

Grafische Notation und Interaktion verbanden sich schon vor Jahrzehnten bei Cage, Brown, Stockhausen, Haubenstock-Ramati. Aber ihr Ringen um Offenheit erreichte stets nur ein Publikum auf der Höhe der Diskussion. Besonders entgegenkommend sind die Avantgardisten nämlich nie gewesen. Und hier setzt Ligetis Schüler Kiyoshi Furukawa an. Er verbindet den Fundus der Moderne, ihre Formeln und Fragen, auch ihre Floskeln, mit dem populärsten Medium unserer Zeit. Jetzt, da der Begriff der Neuen Musik selbst schon historisch wird, dürfen wir am PC mit ihr spielen.