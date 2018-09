Das Soul Center in Mönchengladbach: berühmter Klub in den siebziger Jahren, der mit Hollywoodschaukeln und heißen Schnulzen besonders die GIs anzog. In Köln, der neuen alten Metropole für elektronische Musik, erinnert sich heute Techno-Produzent Thomas Brinkmann an seine Geburtsstadt, an jene schwülstige Klubatmosphäre von damals. Sie ist ebenso verschieden von dem, was sich in letzter Zeit in der Kölner Elektronikklubkultur abgespielt hat, wie Thomas Brinkmann selbst verschieden ist von seinem Umfeld. Er lässt sich nicht gerne vereinnahmen - und wird doch von allen dort sehr geschätzt

er steckt nicht in einer von den Medien beschworenen Königsrolle wie Wolfgang Voigt (Mike Ink) - und hat doch mit seinen Klangarchitekturen Standards im deutschen Minimal Techno gesetzt.

Nichts scheint naheliegend daran, seine sparsame Maschinenmusik, die er aus wenigen präzise platzierten Rhythmusbestandteilen und mit seinem zweiarmigen Plattenspieler aus gegenläufigen Tonschleifen konstruiert, auf die emotionale Dramaturgie von Soul zu beziehen, und sein neues Projekt Soul Center ist alles andere als eine Soul-Platte geworden. Aber ebenso wenig entspricht es gängigen Vorstellungen von technoider Musik, wie sich die nur mehr erahnbare Atmosphäre der alten Songs mit eher langsamen Maschinen-Grooves verwebt.

Obwohl Brinkmann neben George Clinton ausgerechnet die soften Motown-Klassiker wie The Temptations, Four Tops, Martha Reeves & The Vandellas als Sample-Quelle verarbeitet hat, ist von der ursprünglichen Schmusigkeit nichts als ein eleganter Hauch übrig geblieben - ein- und ausgeatmet von der Mechanik der 115 Beats pro Minute. Das Zusammenspiel gerader Bassdrum-Schläge mit minimalen rhythmischen Variationen, das Hinzunehmen und Weglassen kurzer perkussiver Sounds, die verzögerten Verdopplungen prägen auch Thomas Brinkmanns Platten auf seinen Labels Ernst und Max Ernst, doch auf Soul Center entwickeln sich diese Asynchronizitäten aus dem Innenleben der Soul-Samples heraus. Sie bestehen aus ein oder zwei selten als Zitat identifizierbaren Fragmenten, extrahiert aus einem funkigen Gitarrenlauf, einer Vokalchoruspassage - ohne Höhepunkte. Ein holperiges Stöhnen, von dem niemand weiß, aus wessen Brust es kam, wird so lange wiederholt, bis es als mechanisiertes Erzittern durch den Track wandert. Das Verhältnis von konkreten erinnerten Melodien zu abstrakten Maschinenrhythmen verdreht sich, das Rhythmische wird das Vertraute, umweht vom Geist aus der Ferne fremd erscheinender Erinnerungen.

Vereinzelt kommen Einschübe, Introduktionen vor, feuert eine rauhe Stimme in Let's Go hitzig eine imaginäre Partygesellschaft an, und ein Gesangszitat ragt monumental in die Soul-Mechanik hinein. Aber kaum stottern und stolpern die Formeln in x-facher Wiederholung "down to the disco", verlieren sie ihren oppositionellen Charakter, werden überholt und zugleich beruhigt vom Stechschritt einer harten Bassdrum und einem Cheerleader-Team aus scharfen Handclaps, einem warm knatternden Funk-Bass. Die soulige Hitzigkeit von damals tropft in die Sample-Hohlräume, chillt herunter zu Coolness - und wirkt nur umso verführerischer. Denn ihre Vergänglichkeit ist in einen süßen Dauerzustand prozessiert, wo die Seele, weder gewonnen noch verloren werden kann - im endlosen Swing zwischen Körper-Groove und Seelenmechanik.

Thomas Brinkmann:

Soul Center, W.v.B. Enterprises (Kompakt)