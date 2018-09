Ein bisschen größenwahnsinnig müssen die Humoravantgardisten vom "endgültigen Satiremagazin" Titanic ja schon sein - sonst würden sie in ihrer soeben erschienenen Jubiläumsnummer nicht behaupten, ihr Blatt feiere dieses Jahr nicht den 20., sondern bereits den 2000. Gründungstag. Die in 45 Steintafeln gemeißelte allererste Nummer, heißt es da, habe im Jahr 1 vor Christus dessen Geburt angekündigt. Ein Erfolg sei sie nicht geworden, denn die Aussicht auf ihre bevorstehende Bekehrung hätten unsere heidnischen germanischen Ahnen überhaupt nicht komisch gefunden.

Sehr viel weiter hatte sich die deutsche Empfänglichkeit für schadenfrohe Botschaften auch nicht entwickelt, als Robert Gernhardt, F. K. Waechter, Eckhard Henscheid und einige andere Getreue aus dem Umkreis der untergegangenen Pardon im November 1979 ihre Missionsarbeit in Sachen destruktiver Humor begannen. Die Nachfahren der witzresistenten Germanen trugen jetzt Latzhosen und Birkenstock-Sandalen und pflegten einen ebenso weinerlichen wie unerbittlichen Betroffenheitskult. Als die Titanic antrat, galten Satire und Kabarett in aller Regel nur dann als salonfähig, wenn sie der guten Sache des Fortschritts, des Friedens und der gesunden Natur dienten. Jedes moralisch unlegitimierte Lachen jedoch sollte einem, wie ein damals gern geäußerter frommer Folterwunsch lautete, "im Halse stecken bleiben". Dagegen setzte die als "Neue Frankfurter Schule" legendär gewordene Titanic -Urbesatzung die ebenso simple wie bahnbrechende Erkenntnis durch, dass satirischer Hohn und Spott unberechenbar sein müssen und nur wirksam bleiben, wenn sie - ohne Ansehen weltanschaulicher Überzeugungen und Verdienste - jeden jederzeit ereilen können. Auf der Titanic -Bestenliste der "peinlichsten Persönlichkeiten des Monats" fanden sich an vorderster Stelle bald auch die heiligsten Ikonen progressiven Gutmenschentums. Der politische Gegner, der bei den Neuen Frankfurtern bis heute gewohnheitsmäßig eher rechts steht, wurde dabei jedoch nie vergessen: Der Titanic verdanken wir unter anderem den Topos von der "Birne Kohl", aber auch die eher niedliche Figur des "Genschman" mit den Ohren. Von der Titanic beleidigt zu werden, kann übrigens recht einträglich sein. Die bisherige Rekordsumme von 40 000 Mark erstritt der einstige schleswig-holsteinische SPD-Ministerpräsident Björn Engholm (Sie erinnern sich noch? Der mit dem kultivierten Unschuldsblick) als Entschädigung für eine Fotomontage, die ihn in Toter-Uwe-Barschel-Pose in der Badewanne zeigte - versehen mit dem Kommentar: "Sehr komisch, Herr Engholm". Gerhard Zwerenz hatte es zehn Jahre zuvor nur auf einen schlappen Tausender gebracht; der Bischof Dyba, der sich als Kinderschänder verunglimpft fühlte, ging vor Gericht sogar ganz leer aus.

Mittlerweile indessen ist der Gestus des unbeschwerten Rundumausteilens längst marktgängig geworden. Entertainer wie Harald Schmidt oder Ingo Appelt grasen mit professioneller Präzision das Terrain ab, das die Titanic erschlossen hat, und unzählige weniger begabte Comedy-Protagonisten testen täglich aus, was noch provokant und was nur noch dummdreist genannt werden kann. Längst hat der Schnodderton des immer gut gelaunten Sarkasmus auch die Edelfeuilletons der großen Zeitungen erreicht. Und selbstreflexive Ironie, die den augenzwinkernden Kommentar zur selbst produzierten pathetischen Phrase gleich mitliefert, ist sogar in der Werbesprache Usus geworden. Da wird es für die Titanic immer schwerer, noch unbetatschte Tabuzonen zu finden, die sie auf bewährtem Niveau verletzen kann. Es gibt eben, wie Enzensberger einmal bemerkte, Siege, die von Niederlagen nicht zu unterscheiden sind.