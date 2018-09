Historienschinkengelten als minderwertiges TV-Futter, obwohl sie teuer sind. Aber es reicht eben nicht, mit Kettenhemden und Wehrtürmen aufzutrumpfen, wenn man versunkene Epochen auferstehen lassen will. Alte Zeiten haben ihren Geist, und wo es nicht gelingt, den zu verlebendigen, erzählt der Historienschinken nur etwas von den falschen Vorstellungen, die der Regisseur von der Vergangenheit mit sich herumträgt. Doch das Fernsehen ist ein lernendes System. Es arbeitet unermüdlich an der Perfektionierung der Illusion. Der zeitgenössische Historienschinken entwickelt dabei eine eigene Geschicklichkeit, durch Zitate und Akzente alte Zeiten hochzuholen, er bildet einen regelrechten Kanon von Anspielungen und Verweisen aus, die das Einst beschwören. Schon allein die Kapuze ... Man trug sie im Mittelalter, und wo man sie heute im Fernsehen sieht, ist der Scheiterhaufen nicht weit.

Die amerikanische Produktion Jeanne d'Arc , in der die Jungfrau von Orléans als "Frau des Jahrtausends" vermarktet wird, ist clever gemacht. Zu Kettenhemden und Wehrtürmen, Rosenkränzen und Inkunabeln treten hier als wichtigste Ausstattungsstücke die Gesichter. Aus Gründen, die nicht leicht zu erklären und für das Fernsehen fatal sind, haben die Menschen im 15. Jahrhundert anders ausgesehen; ihre Züge spiegelten andere Erfahrungen, und der Historienschinkengucker will einen Abglanz davon vorfinden. Also präsentiert man wilde, zerklüftete Visagen: grob, hart, platt, finster. Für die Verkörperung der Jeanne fand man ein Mädchen (Leelee Sobieski), das bäurisch und engelhaft zugleich ausschaut; die Knechte und Krieger an ihrer Seite stieren tödlich entschlossen zum Säbelhieb unter Helmen und Kapuzen hervor. Und das Haupt des alten Peter O'Toole strahlt genial das gleisnerische Air und die verzweifelte Machtbesessenheit der von Reformideen bedrängten Kirche aus. Was diese Häupter dann reden, ist vergleichsweise nebensächlich. Aber auch hier müht man sich um Patina - ohne indessen den Anschluss an den Neusprech der Neunziger ganz aufzugeben. "Bischof, seid nicht so langweilig", mault der Dauphin. Aber da naht auch schon Jeanne, um Hof, Klerus und Truppe kraftvoll aufzumischen.