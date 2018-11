Inhalt Seite 1 — Ein Liberaler, ein Etatist Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dieser Tage scheiden zwei Bundesverfassungsrichter aus dem Amt, die das deutsche Verfassungsleben und die Verfassungswirklichkeit in den vergangenen zwölf Jahren nachhaltig geprägt haben: Dieter Grimm und Paul Kirchhof. Der eine saß im Ersten, dem so genannten Grundrechtssenat, er ist ein in der Wolle gefärbter Liberaler und hat die Entscheidungen zur Meinungs- und Religionsfreiheit ("Soldaten sind Mörder", "Kruzifix-Urteil") maßgeblich beeinflusst. Der andere war Mitglied im Zweiten Senat, dem so genannten Staatsgerichtshof, er ist von konservativ-nationaler Gesinnung und hat den Urteilen zur europäischen Integration seinen Stempel aufgedrückt. Auch wenn sich Grimm und Kirchhof bisweilen - von ganz unterschiedlichen Denkrichtungen ausgehend - sehr nahe kamen, so hat doch nur Kirchhof den Ruf erworben, sich entgegen dem Gebot des judicial self restraint als richterlicher Obergesetzgeber zu verstehen.

Beide Richter sind Befürworter der europäischen Integration, aber Gegner einer europäischen Verfassung: Paul Kirchhof, Berichterstatter beim Maastricht-Urteil, weil der Begriff Verfassung vorspiegeln würde, "dass ein Staat entsteht, wo kein Staat entstehen soll"

Dieter Grimm, weil Voraussetzungen für eine Verfassung zunächst einmal demokratische Strukturen und eine europäische Öffentlichkeit seien. Kirchhof argumentiert konservativ-etatistisch, sagt, der europäische Staat setze ein europäisches Staatsvolk mit einer gemeinsamen Geschichte, Kultur und Sprache voraus. Schon deshalb sei das Projekt zum Scheitern verurteilt. Grimm hingegen argumentiert freiheitlich-liberal, sagt, ein demokratischer europäischer Staat dürfe nicht nur formal verstanden werden, sondern lebe davon, "dass sich die Gesellschaft über ihre Werte, ihre Politik diskursiv verständigt". Weil die Europäer aber noch nicht so weit seien, müssten politische Grundentscheidungen vorübergehend dort bleiben, "wo sie demokratisch kontrolliert und verantwortet werden können: in den Mitgliedstaaten".

Ein zweites Beispiel: Beide treten für einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein. Dieter Grimm, Berichterstatter bei mehreren Rundfunkurteilen, möchte inmitten der Kommerzialisierung dem Bürger Inseln des Nichtkommerziellen bewahren - um seiner Freiheit willen. Paul Kirchhof dagegen folgt mehr einem paternalistischen Kulturverständnis, frei nach dem Motto: Der Staat und sein Rundfunk wissen eher als die Privaten, was gut für die Menschen ist.

Als die zwei Professoren vor zwölf Jahren nach Karlsruhe kamen, hatte der eine große Hoffnungen und der andere große Sorgen. Paul Kirchhof wünschte sich für das Jahr 2000 ein völlig neues Steuerrecht - klar, knapp und gerecht, verständlich und leicht zu handhaben. Sein Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen, aber der Finanz- und Steuerrechtler hat mit seinen Urteilen zur Vermögensteuer, zum Existenzminimum und zum Familienlastenausgleich entscheidende Weichen gestellt - auch wenn sein unbändiger Gestaltungswille dabei die Grenzen zulässiger Verfassungsinterpretation bisweilen arg strapazierte.

Dieter Grimm befürchtete damals, der Staat werde bis zum Jahr 2000 das wachsende Sicherheitsbedürfnis der Menschen immer stärker auf Kosten der Freiheit befriedigen. Er hat leider Recht bekommen. In den neunziger Jahren wurde die Rasterfahndung ausgedehnt, wurden der Große Lauschangriff und verdachtsunabhängige Kontrollen eingeführt. Weil der Staat heute Sicherheitsrisiken möglichst schon an der Quelle aufspüren und im Keim ersticken will, arbeitet er immer geheimer

in sein Visier geraten dabei auch viele Unverdächtige. "Der Präventionsstaat", warnt Grimm, "ist notwendigerweise ein entgrenzter Staat." Als Richter hat er, etwa beim Urteil über die Abhörbefugnisse des Bundesnachrichtendienstes, allerdings dafür gesorgt, dass die Grenzen wieder enger gezogen werden.