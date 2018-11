Mathilde d'Udekem d'Acoz bezaubert ganz Belgien. An diesem Samstag heiratet die 26-jährige Logopädin den Kronprinzen Philippe, Herzog von Brabant. Und wenn von der Kathedrale Saints-Michel-et-Gudule sich Glockenschall, Glockenschwall supra urbem ergießen, liegt Brüssel mitten im Land des Lächelns. Verscheucht der Albtraum um den Kinderschänder Dutroux, verflogen der ganze sommerliche Spuk um Dioxin-Hähnchen. Was ist das doch für ein beruhigendes Gefühl, hinter dem gealterten König Albert II. und seiner Paola die lichten Umrisse ihrer Nachfolger zu sehen. Glücklich ist, wer vergisst ...

Welch ungleiches Hochzeitspaar: Er eher scheu, im Scheinwerferlicht leicht linkisch mit der blonden Strähne in der Stirn wirkt der Prinz stets zerstreut. Besucher des Palasts beschreiben Philippe als seriös und schwerblütig, der komme selten in Fahrt, und sie flüstern gar von einsamen Abendessen vor einem riesigen TV-Bildschirm. Der Palast liegt im Dunkeln, das Erbe lastet schwer: der Kronprinz - ein Aschenputtel.

Doch Rettung ist nah, wie aus dem Nichts erschien in diesem Sommer eine flämische Adlige aus dem wallonischen Nest Losange. Das Französische fließt ihr so leicht von den Lippen wie das Niederländische, was Flamen wie Wallonen im Handumdrehen für Mathilde einnahm, noch ehe die erste Kamera ihr Lächeln berühmt machte. Charmant ist diese Person und sehr katholisch, Gott sei Dank, denn vor allem Kirche und Krone halten die zerstrittenen Belgier zusammen.

Auf Anhieb glänzte Mathilde d'Udekem d'Acoz als junge Frau von heute und fügte sich ungezwungen in den königlichen Rahmen, ob nun auf ihrer Vorstellungstour, den joyeuses entrées durchs ganze Königreich, oder bei ihrer Verlobungsfeier auf Schloss Laeken, halb Empfang bei Hofe, halb Provinzkirmes. Fürwahr, dies kann einmal eine Bürgerkönigin für alle Belgier werden. Mathilde sagt wenig und glänzt immer. Ehemalige Kolleginnen einer Schule im Brüsseler Vorort Sint-Lambrechts-Woluwe beschreiben ihre hoch gewachsene Mathilde als heiter, ernsthaft - und als Gourmet. Besonders Spaghetti und Schokolade hätten es dem Leckermaul angetan.

Keine Angst also, Mathilde ist nicht Lady Di und Schloss Laeken nicht der grausame Buckingham Palace. Wer erinnert sich nicht, wie zögernd, ahnend, ängstlich die junge Engländerin einst ins herzenskalte Haus Windsor trat. Wie selbstbewusst hingegen heiratet diese wallonische Flämin ins Haus Sachsen-Coburg ein. Jede Beschwernis durch Protokoll und Fotografen (Paparazzi gibt es ja nicht an diesem Hofe) perlt an ihrer Frische einfach ab.

Bisher haben alle belgischen Kronprinzen ihre Künftige jenseits der Grenze gesucht und zuletzt mit Fabiola in Spanien und Paola in Italien gefunden. Die prekäre Balance zwischen den Gemeinschaften, Regionen und Sprachen blieb so ungestört. Undenkbar, dass das kleine Land der großen Individualisten von einem Präsidenten regiert werden könnte - den würde die große flämische Mehrheit küren, und den Wallonen bliebe nur die Flucht in die Unabhängigkeit oder in die Arme Frankreichs.

Schwarze Gedanken? Schluss damit, zumindest an diesem Jubeltag. Für Mathilde und den Mann an ihrer Seite in allen Landessprachen ein fröhliches Félicitations, van harte gefeliciteerd, herzlichen Glückwunsch!.