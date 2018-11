Lily Bretts Roman Einfach so, der im vorigen Jahr mit großem Erfolg in deutscher Übersetzung erschien, begann mit unvergesslichen Sätzen: "Edek Zepler hatte früher immer polnische Mädchen gebumst. Die meisten von ihnen waren Dienstmädchen, und er hatte sie im Stehen in den Fluren der Häuser gebumst, in denen sie arbeiteten." Es waren knappe, direkte und aus einer frischen Erzähllaune geborene Sätze, Sätze einer gelösten Stimmung, deren spontanen und wohltuend ungekünstelten Ton die Autorin über die beachtliche Romanlänge von mehr als 400 Seiten durchhielt.

Dabei wirkte der Roman, als hätte Lily Brett sich einfach nur vorgenommen, drauflos zu erzählen, Geschichten "aus dem Leben", mit etwas New Yorker Alltag verzahnt. Unverkennbar war die Hauptfigur ihres Romans ein Porträt der 1946 geborenen Autorin, die sich als Mutter, Ehefrau, Freundin, vor allem aber als Tochter jüdischer Eltern vorstellte, die den Holocaust überlebt und später in Australien so etwas wie eine Zuflucht gefunden hatten. Die schwierige Rolle der Nachgeborenen, die das Leid der Eltern auf sich selbst projizierte, gab dem Roman einen dunklen Hintergrund und seinen sonst oft so flapsigen und leicht bleibenden Szenen einen bitteren, sich nirgends verflüchtigenden Ernst.

Einfach so (Just Like That) war mehr als ein passender Titel, es war ein Programm. Seitenlang konnte die Erzählerin sich bei Telefongesprächen mit einer Freundin aufhalten, seitenlang die bekannten Themen des Alltags durchgehen, ohne den Leser zu langweilen. Bei dieser Lektüre verging die Zeit, wie sie eben nur in einem guten New-York-Roman vergeht, und hinterher wunderte man sich, dass man lediglich einer jungen Frau dabei zugeschaut hatte, langsam, mit Genuss, Zeit verstreichen zu lassen.

Geburtshelfer von Einfach so war unübersehbar der Geist des Journalismus.

Nicht nur die Erzählerin war Journalistin, die ganze Haltung des Romans war eine journalistische

geprägt vom Sinn für knappe, verblüffende Wendungen und Kapiteleinstiege, aufmerksam, neugierig, mit einem sicheren Instinkt dafür, wann ein Motiv zu zerlaufen beginnt, machte Lily Brett, die das Metier seit dem neunzehnten Lebensjahr kennt, Leserinnen und Leser zu ihren Vertrauten.

Einfach so brachte es zu mehreren Auflagen und erhielt inzwischen die höheren Weihen des Suhrkamp-Programms, wo es als Suhrkamp-Taschenbuch ein schönes Zeichen dafür ist, dass auch dieser Verlag notgedrungen vermehrt nach den verkäuflichen Titeln schielt.