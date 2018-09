Mit der deutschen Vereinigung beginnt ein Anstieg der Insolvenzen. Mitte der neunziger Jahre erreichten sie das Niveau von 1931 während der Weltwirtschaftskrise. Ihre Zahl war zehnmal höher als zu Zeiten des Wirtschaftswunders 1962. Im vergangenen Jahr sind die Insolvenzen in den neuen Ländern nicht mehr so stark gestiegen wie zuvor, als es teilweise zu einer Verdoppelung der Pleiten kam. 1998 stieg dort die Zahl der Unternehmenszusammenbrüche um 6 Prozent, dagegen sank sie in den alten Bundesländern im Vergleich zu 1997 um 0,7 Prozent. Sachsen-Anhalt hatte mit 257 Insolvenzen auf 10 000 Unternehmen die schlechteste Statistik.

Baden-Württemberg schnitt darin mit nur 61 am besten ab. Durch die Pleiten entstanden Schulden von fast 40 Milliarden Mark.