Selbst in der wilden Welt des Feuilletons gibt es Fragen, von denen man nicht glaubte, dass sie je gestellt würden. Aber dann sind sie plötzlich da, wie der Urknall oder die Butterschlieren im Nutella-Glas. Zum Beispiel diese hier: Was ist der Normalfall des kulturpolitischen Funktionsträgers? Wer jetzt glaubt, "skrupelloser Lobbyist", "Möchtegernkünstler" oder "nixblickender Vielämterer" seien mögliche Antworten, denkt in die falsche Richtung. Denn das jüngst erschienene Handbuch des Deutschen Kulturrates, Wer ist was in der Kulturpolitik, verzeichnet nicht nur die Adressen, sondern auch die Biografien von 750 Funktionsträgern und weiß es daher besser: Der Normalfall ist ganz einfach männlich, verheiratet, hat Abitur und zwei Kinder. Was lehrt uns das über die deutsche Kulturpolitik? Wenigstens dies: dass ihr noch der blödeste Vorwand reicht, um sich mit sich selbst zu beschäftigen.