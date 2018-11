Bis zu seinem 14. Lebensjahr wurde er im elterlichen Haus von Privatlehrern und von seinem eigenwilligen Vater, einem erfolgreichen, vielseitigen Industriellen, erzogen. Als er danach auf ein Gymnasium sollte, wurde er abgewiesen, weil seine Kenntnisse der alten Sprachen nicht ausreichten.

Deswegen kam er auf eine Oberrealschule. Dort unterschied er sich von den Mitschülern nicht nur durch sein überaus korrektes Hochdeutsch und die feine Kleidung, sondern mehr noch durch seine Forderung, von ihnen gesiezt zu werden, wie auch er die anderen mit Sie und Herr ansprach. Nur einem sehr guten Schüler erlaubte er das Du.

Hinter solchem Verhalten etwa Humor zu vermuten wäre falsch ihm fehlte nahezu jeglicher Humor, außer einem nur grimmigen, schreibt einer seiner Biografen. Man könnte vielleicht sagen, dass er für Humor, Spaß und Frohsinn, die den Vater auszeichneten, nicht die Zeit und nicht die Kraft hatte. Wer und wie er war oder sein wollte, ist nicht leicht zu erkennen, da es in seinen Schriften um anderes geht. Aber vor nicht langer Zeit kamen in einem Nachlass zwei Tagebücher von ihm ans Licht und wurden kürzlich veröffentlicht.

Sie entstanden in seinem fünften Lebensjahrzehnt, geschrieben mit Bleistift oder Tinte, häufig ohne Punkt und Kommata, einiges in Geheimschrift, die aber leicht zu entschlüsseln ist. Die einen Zeitraum von etwa fünf Jahren umfassenden Eintragungen lassen manches über seinen Charakter und seine Befindlichkeit und sein Verhältnis zu den Mitmenschen erkennen. Zum Beispiel an seinem 41. Geburtstag, dem Beginn seiner Notizen: Ohne etwas Mut kann man nicht einmal eine vernünftige Bemerkung über sich selbst schreiben ... Ich bin sehr oft oder beinahe immer voller Angst. Mein Gehirn ist sehr reizbar. Habe heute von der Marguerite Taschentücher zum Geburtstag bekommen. Sie haben mich gefreut, wenn mir auch jedes Wort noch lieber gewesen wäre & ein Kuss noch viel lieber. Von allen Menschen die jetzt leben würde mich ihr Verlust am schwersten treffen ... denn ich liebe sie oder hoffe daß ich sie liebe.

Ich bin müde und ideenlos ... Es ist mir immer fürchterlich wenn ich denke wie ganz mein Beruf von einer Gabe abhängt die mir jeden Moment entzogen werden kann.

Ich denke sehr oft, immer wieder, hieran & überhaupt daran wie einem alles entzogen werden kann ... Das Einzige was vielleicht einmal an mir brechen wird & davor fürchte ich mich manchmal ist mein Verstand.

Ich glaube manchmal daß mein Gehirn die Beanspruchung einmal nicht aushalten & nachgeben wird. Denn es ist furchtbar beansprucht für seine Stärke - so scheint es mir wenigstens oft.