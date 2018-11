Was wird nach der Party aller Partys passiert sein, am 1. Januar 2000? Wir werden aufwachen und sehen: Es ist alles gut geworden. Sehr gut sogar. Es gibt kein Geld mehr, nirgendwo auf der ganzen Welt. Banken und Börsen haben sich in Luft aufgelöst. Zum Einkaufen haben wir genug Zeit, es gilt die Rente ab 45. Morde, Armut und Prostitution sind verschwunden. Genauso wie es keine lästige Hausarbeit mehr gibt.

Hirngespinste? Nein, solche Ideen wurden vor 100 Jahren wirklich ernst genommen. Ein Buch versetzte die Massen - kurz vor der Wende zum 20. Jahrhundert - in einen rauschhaften Taumel. Ein Rückblick aus dem Jahre 2000 auf 1887 heißt es, es wurde die erfolgreichste Utopie des 19. Jahrhunderts. Sein Verfasser, der damals 38-jährige Schriftsteller Edward Bellamy, hatte einen Bestseller gelandet. Seinen Einzigen.

1888 erschien das Buch in kleiner Auflage von 3000 Stück in Boston, ein Jahr später wurde es schon 400 000-mal verkauft, bald in über 20 Sprachen übersetzt. Die deutsche Ausgabe kam 1890 auf den Markt, Verlage in München, Stuttgart und Leipzig kamen mit dem Drucken kaum nach. In einem Zeitungsartikel von damals heißt es: "Man hört und sieht nichts anderes als Bellamy. In jedem Zugabteil liest jemand das Reclam-Heft Nummer 2661/2, Studenten lesen es in den Vorlesungen, und selbst Bauern begeistern sich für diese neue Art der Volkswirtschaft." In Amerika hatten sich längst Bellamy-Clubs gegründet. Allein in Kalifornien gab es 60 Zusammenschlüsse, die Bellamys Idee realisieren wollten: einen Staat, in dem alle Menschen wirtschaftlich, ökonomisch und sozial gleich sind. Kurz: das Paradies auf Erden.

Der Held in Bellamys utopischem Roman heißt Julian West. Er ist ein reicher, junger Bostoner aus dem Jahre 1887. Weil er Schlafstörungen hat, lässt er sich jeden Abend in einem Kellerraum seines Hauses von einem Arzt hypnotisieren. Doch eines Nachts brennt das Haus nieder, und Julian West schläft im Keller einfach weiter. Erst bei Bauarbeiten im Jahr 2000 wird er entdeckt und geweckt. Ein Arzt, Dr. Leete, nimmt Julian West bei sich auf und führt ihn behutsam ein in die schöne, neue Welt. West ist hingerissen, euphorisch schildert er das Schlaraffenland der Zukunft. Dagegen wirkt die Gegenwart, aus der er kommt, wie eine graue Hölle der Trostlosigkeit.

Eigentum? Nichts als überflüssiger Ballast

Die Gesellschaft im Jahr 2000 ist friedlich und klassenlos, alle sind gleichberechtigt - ob Frauen, Kinder, Männer oder Behinderte. Geld interessiert niemanden mehr, Eigentum wird als überflüssiger Ballast empfunden. Wenn die Menschen mit 45 in Rente gehen, können sie sich vollends den schönen Dingen des Lebens widmen, denn "die Periode der Reife ist der Ruhe und der angenehmen Erholung geweiht". Es gibt riesige, exzellent ausgestattete Bibliotheken für alle, die Technik ist so weit fortgeschritten, dass für alle Annehmlichkeiten gesorgt ist. Bellamy beschreibt sogar das Radio, das er noch gar nicht kennen konnte: "Es gibt in der Stadt eine Zahl von Musiksälen, deren Akustik verschiedenen Arten von Musik vollkommen angepasst ist. Diese Säle sind durch Telephon mit allen Häusern der Stadt verbunden. Das Tagesprogramm füllt die vollen 24 Stunden aus." Mit dieser praktischen Einrichtung kann man sich auch wecken lassen - oder die Nächte verkürzen. "Alle unsere Schlafzimmer sind am Kopfende des Bettes mit einer Telephoneinrichtung versehen, wodurch sich jeder, der schlaflos ist, nach Belieben Musik verschaffen kann, wie sie seiner Stimmung entspricht." Sinnbildlich für das kollektive Glück gibt es keine Regenschirme mehr, sondern "ein fortlaufendes, wasserdichtes Dach war über das ganze Trottoir niedergelassen worden und verwandelte dieses in einen gut erleuchteten und vollkommen trockenen Korridor". Denn dem Wetter wird "kein Einfluss mehr auf die gesellschaftlichen Unternehmungen der Menschen gestattet".

Eine sozialistische Utopie, erschienen Ende des 19. Jahrhundert - die Einflüsse scheinen klar zu sein. Doch Bellamy hat keine Fortsetzung von Marx' Kapital geschrieben - nicht durch eine Revolution, sondern durch einen friedlichen Evolutionsprozess verändert sich seine Gesellschaft hin zum Guten. Bellamy, der schon als 10-Jähriger fasziniert war von der Idee eines paradiesischen Staates, verglich diese Evolution mit der Renaissance - allerdings sei sie viel machtvoller. Bis zu seinem Lebensende bestritt Bellamy denn auch, von deutscher Literatur beeinflusst gewesen zu sein. Obschon er als 18-Jähriger ein Jahr in Dresden verbracht hatte, sagte er einmal zu einem Reporter: "Das Einzige, was ich in Deutschland in mich aufgenommen habe, war Bier."