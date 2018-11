Inhalt Seite 1 — Ein Amerikaner in New York Seite 2 Auf einer Seite lesen

Peter Olsons Weg in den Vorstand von Bertelsmann war nicht vorgezeichnet. Als Mark Wössner noch dem größten deutschen Medienunternehmen vorstand, waren Olsons Führungsqualitäten zunächst umstritten. Wössner, so erzählte Olson einmal, habe ihm gesagt, er tauge nicht wirklich zum Geschäftsführer, er sei "ein klassischer Stabsmensch". Als Olson damals, Ende der achtziger Jahre, noch in der Hauptverwaltung in Gütersloh arbeitete, beschied ihn der Konzernchef gar: "Sie sitzen auf der Reservebank." Aber Wössner muss damals schon geahnt haben, dass dieser zurückhaltend wirkende Sohn eines Juristen der Firma einmal sehr von Nutzen sein kann. "Eins haben Sie", sagte ihm Wössner, "Sie sind ein Amerikaner, wir haben keine Amerikaner."

Was Mark Wössner meinte, wurde vergangene Woche deutlich, als der Aufsichtsrat Olson zum Nachfolger von Buchchef Frank Wössner kürte - mit Sitz in New York. Wenn Marks jüngerer Bruder Frank im März 2001 mit 60 Jahren das konzerneigene Rentenalter erreicht hat, wird Olson als erster Ausländer in den Vorstand aufrücken. Schon vorher wird er in den USA als personifizierter "Börtlsmän" herhalten müssen. Olson steht für die Zukunft des Unternehmens, und die liegt nach Meinung des seit Ende 1998 amtierenden Vorstandsvorsitzenden Thomas Middelhoff in Nordamerika.

Dabei kann der 49-jährige Olson, der in München Germanistik studiert hat, auch als germanisierter Amerikaner gelten, spricht er doch besser Deutsch (und Russisch) als seine Vorstandskollegen Englisch. Eigenen Angaben zufolge verschlingt er Bücher mit ähnlichem Eifer wie die Controller in Gütersloh ihre Zahlenkolonnen. Olson wirke "somewhat automaten-like", schrieb Vanity Fair . Um Agenten, Autoren und Verleger für sich zu gewinnen, klinge er gerne wohlmeinend "bookish". Anflüge von Arroganz glaubte das Hochglanzblatt in dem Umstand zu entdecken, dass Olson nicht mal seine eigenen E-Mails eintippe (das sei seiner Position nicht würdig), sondern seine elektronische Post einer Assistentin diktiere.

Wichtiger freilich ist die Neugierde, mit der Olson dem Internet und neuen Techniken begegnet. Als auf der Buchmesse in Chicago 1998 als Weltneuheit an einem Stand etwas abseits mit print on demand das Drucken in Kleinstauflagen demonstriert wurde, informierte sich Olson als einer der wenigen wichtigen Verlagsmanager persönlich. Als Verantwortlicher für das Buchclub-Geschäft in den USA sind ihm die Probleme der alten Clubvertriebsform bekannt. Einem Bericht der New York Times zufolge wollen die beiden führenden Buchclubs Nordamerikas, Doubleday Direct von Bertelsmann und Book-of-the-Month von Time Inc., ihre Aktivitäten zusammenlegen. Noch im Dezember soll es danach zu einer Einigung kommen. Ungeklärt hingegen sei, welcher der beiden Konzerne den gemeinsamen Buchclub führen soll. Zusammen kommen die Clubs auf eine Abonnentenzahl von 9,3 Millionen, 4,8 Millionen davon stammen von Doubleday Direct.

Mit dem schwierigen Clubgeschäft freilich muss sich der künftige Buchchef nicht plagen. Denn durch die Neuorganisation der Bertelsmann-Vorstandsbereiche werden Buchvertrieb und Buchverlagsarbeit getrennt: Für die Clubs und die Online-Buchläden BOL und Barnesandnoble.com ist dann Multimedia-Chef Klaus Eierhoff (46) zuständig, dessen Vorstandsbereich sämtliche Internet-Firmen wie Pixelpark, CompuServe, AOL umfasst. Zusammen mit Olson und mit Buchchef Frank Wössner soll Eierhoff schon von Januar 2000 an die Verzahnung von Buchinhalten und Internet-Vertrieb koordinieren.

Wössner wird somit kaum noch eine Entscheidung ohne Olson treffen können. Und bereits lange vor der offiziellen Ernennung im April 2001 soll Olson regelmäßig an Vorstandssitzungen teilnehmen und die schwache Umsatzrendite im Buchbereich von zuletzt 2,2 Prozent auf die Konzernvorgabe von langfristig mindestens 10, besser 15 Prozent heben. Zwar gelten die 1998 dazugewonnenen Verlage von Random House dank zahlreicher preisgekrönter Autoren wie John Updike und Toni Morrison als die niveauvollsten der gesamten englischsprachigen Szene. Doch das Unternehmen hatte seit Jahren keinen Gewinn gemacht.

Während sich Frank Wössner nie ganz von seiner Vergangenheit als Versicherungsvertreter und Klinkenputzer befreien konnte, trat der gelernte Jurist und Banker Olson bei der Frankfurter Buchmesse und bei einem Literatentreff in Berlin als Intellektueller auf, der mit Zahlen beeindruckt. Weltweit liefere Random House Tag für Tag mehr als eine Million Bücher aus; er selbst lese etwa 80 bis 100 Titel im Jahr und würde es als "Niederlage" betrachten, "zu einer Firma zu gehen, die Seife herstellt oder Tabak".