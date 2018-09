Die Großen fressen die Kleinen, die Schnellen die Langsamen. So lautet das Gesetz der Ökonomie. Zeitgewinn, der Konkurrenz immer eine Nasenlänge voraus, Tempo, Tempo... Geschwindigkeit und Beschleunigung werden als wichtiger, oft alles entscheidender Wettbewerbsfaktor angesehen.

In keiner anderen Branche ist das so gut zu beobachten wie in der Mikroelektronikindustrie. Dort wird eine Produktgeneration besonders schnell "von der neuen kannibalisiert", schreibt der Direktor des Betriebswirtschaftlichen Instituts für Anlagen und Systemtechnologien an der Uni Münster, Klaus Backhaus, in dem von ihm mitherausgegebenen Buch Die Beschleunigungsfalle oder der Triumph der Schildkröte. Die Fortschritte auf technologischem Gebiet vollziehen sich hier mit einer solchen Geschwindigkeit, wie sie bisher noch nie zu beobachten war. "Die Folge davon ist, daß sich nicht nur die Halbwertzeit des Wissens in Forschung und Entwicklung stark verkürzt hat, sondern auch, daß permanent eine Flut neuer Produkte die Märkte überschwemmt und so die vorherige Generation immer schneller ablöst." Der Tempowahn der Mikroelektronik strahlt auch auf andere Märkte aus und lässt heute kaum eine Branche unberührt.

Seit 1985 haben sich die Umsätze im Devisen- und internationalen Wertpapierhandel mehr als verzehnfacht; täglich wechseln Währungsbestände von rund 1,5 Billionen Dollar die Besitzer. Doch nur noch zwei bis drei Prozent dieser Aktivitäten dienen dazu, Industrie und Handel, also reale Wirtschaftstätigkeit abzusichern; der Rest ist ein Spiel nach dem Motto "Wetten, dass..?". Ein gefährliches Spiel.

Selbst innerhalb der Finanzwelt regt sich ob dieser Entwicklungen Unbehagen: John Reed, Chef der City Corporation, der größten Bank der USA, formulierte schon vor ein paar Jahren: "Die globalen Märkte und die große Kapitalkonzentration verkürzen unseren Zeithorizont. Die wirtschaftliche Entwicklung wird immer schnelllebiger. Die Rettung der Regenwälder am Amazonas ist ein Luxus, den man sich unter diesem Geldsystem nicht leisten kann." Das Zinssystem tut ein Übriges: "In der Bundesrepublik gibt es 82 Milliardäre mit einem Gesamtvermögen von 195 Milliarden Mark. Bei 6 Prozent Verzinsung bezieht jeder von ihnen täglich ein leistungsloses Einkommen von 390 000 Mark. 1,3 Millionen Arbeitnehmer könnten täglich 3 Stunden früher von der Arbeit nach Hause gehen, wenn sie diese 82 Milliardäre nicht mehr zu versorgen bräuchten." Dies zitiert Fritz Reheis in seinem Werk Die Kreativität der Langsamkeit aus dem Magazin !Forbes (Nr. 7/89).

Wo sich das Finanzkarussell immer schneller dreht, da wird oft produziert um des Produzierens willen, da bleiben nicht nur Qualität und Kundenorientierung auf der Strecke: 1997 musste die deutsche Automobilindustrie mehrere hunderttausend Autos zurückrufen, um sie nachzubessern. Auch dem Unilever-Konzern wurde seine eigene Schnelligkeit zum Verhängnis: Sein neuer "revolutionärer Fleckentferner" rückte nicht nur dem Schmutz, sondern auch dem Stoff zu Leibe. Wenn die Unternehmen etwas vom (Ab-)Warten verstünden, meint der Münchner Zeitforscher Karlheinz A. Geißler, ließe sich oft viel Zeit und Geld sparen.

Wird die Umschlaggeschwindigkeit der Produkte erhöht, dann hat das auch Auswirkungen auf die Konsumenten. Deren "Konsumproduktivität", so Lucia Reisch, Konsumforscherin an der Uni Hohenheim, muss der der Produktion angepasst werden, und das geht nur, wenn sie entweder mehr Güter im gleichen Zeitraum nachfragen oder die Waren kürzer nutzen. "Dagegen müssen dann diejenigen anlaufen, die sich für nachhaltige, zukunftsfähige Konsummuster stark machen."

Doch es ist nicht nur die Geschwindigkeit schlechthin, die zunehmend Probleme bereitet, sondern auch die Tatsache, dass auf vielen Ebenen der Gesellschaft natürliche Rhythmen missachtet werden - zum Schaden von Mensch und Natur. Die Enquete-Kommission des 12. und 13. Deutschen Bundestages, Schutz des Menschen und der Umwelt, berücksichtigte in ihren Managementregeln für die ökologische Nachhaltigkeit auch die Diskussionen und Ergebnisse des Tutzinger Projektes Ökologie der Zeit, indem sie formulierte: "Bei Eingriffen in die Natur müssen die menschlichen Zeitmaßstäbe mit denen der Natur in Einklang gebracht werden. Zum Beispiel gilt es zu beachten, wie lange Abbauprozesse von Abfällen dauern oder wie lange ein Ökosystem braucht, um sich zu regenerieren."