Jetzt stehen sie wieder Schlange, die Autos aus SE, WL, PI und OD, aber nach ein bisschen Warten sind sie mit 3 Mark pro angebrochener Stunde dabei auf dem Dom-Parkplatz am Speersort in der Hamburger Innenstadt. Raus aus dem Wagen, rein zu Karstadt und Brinkmann. Ein paar hundert Meter weiter könnten die entschlossenen Einkäufer in der Kunsthalle noch einen kleinen Dank abstatten für diese ideale Parkmöglichkeit. Dort ist nämlich im Zentrum der Mittelalterausstellung Goldgrund und Himmelslicht der Hauptaltar des 1806 abgerissenen Hamburger Domes zu bewundern.

Vom Zeichenmeister Waagen, der den Altar aus dem aufgelösten Gotteshaushalt übernahm, ihn aber bei seinem Umzug nach Schlesien transportgerecht zersägte, ging der Altar an dessen Sohn (den ersten Direktor der Berliner Gemäldegalerie), der ihn dem preußischen König für die Marienburg in Danzig schenkte. Nach dem Zweiten Weltkrieg brachten die Polen die Teile erst in das Nationalmuseum von Warschau, dann in das Museum von Lodz. Im Keller dieses Museums entdeckte der Hamburger Kunsthistoriker Ralph Knickmeier 1992 das Vierflügelretabel. Und unter der Bedingung, dass Hamburg die Renovierung bezahle, ist der gewaltige, in eigenwilliger Erzähldramaturgie und prächtigen Farben gestaltete Marienaltar nun zu einem Gastauftritt in seine Heimatstadt zurückgekehrt. Hier steht er, zusammen mit zwei Hauptwerken der Kunsthalle, Meister Bertrams grandioser Erzählung der Schöpfungsgeschichte auf den Tafeln des Petri-Altars und Meister Franckes Thomas-Altar der Englandfahrer, als ein Hauptzeuge für die Feststellung, dass es im vorprotestantischen Norddeutschland eine durchaus bemerkenswerte Kunstproduktion gab. Was, neben Bildern, Skulpturen und Kunsthandwerk (schade, dass Leipzig nicht seinen Schmerzensmann von Meister Francke ausleihen wollte), vor allem auch Inkunabeln, frühe Drucke, reich ausgestattete Missale, Antiphonarien und das aufwändig geschmückte Hamburger Stadtrecht von 1497 belegen.

Mit einem Abschiedsgottesdienst wurde in Hamburg 1804 der Beschluss gefeiert, zukünftig auch ohne den nicht mehr zufrieden stellend frequentierten Dom auszukommen. Die Kirche hatte das Grundstück der Stadt verkauft, und diese gab die Immobilie zum Abriss frei. 1807, nachdem es vollbracht war, meldete man den Zugewinn von 50 000 Mark, hatte dabei keinen schwarzen Koffer gebraucht. Heute, nachdem auch anderen Bauten an diesem Platz kein Überlebensglück beschieden war, fließt das Parkgeld täglich. Und auch der jetzige Senat ist traditionsgemäß immer aufgeschlossen, wenn es um Immobilienverkäufe geht.

(Hamburger Kunsthalle bis zum 5. März 2000, Katalog 39,- DM)