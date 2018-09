Inhalt Seite 1 — Reisen zu den heiligen Stätten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nach Jordanien führt eine Reise mit dem Veranstalter Biblische Reisen (Silberburgstraße 121, 70176 Stuttgart, Tel. 0711/61 92 50, Fax 619 25 44).

Auf der Route liegen auch der Berg Nebo und Machärus, die ehemalige Herodes-Festung. Im Preis von 2740 Mark für den Zeitraum vom 15. bis 23.

April 2000 sind der Flug von Frankfurt nach Amman und zurück, Unterkunft in Vier- und Fünf-Sterne-Hotels und Halbpension inbegriffen. Der Anbieter Oft-Reisen (Siemensstraße 6, 71254 Ditzingen, Tel. 07156/161 10, Fax 16 11 50) organisiert eine einwöchige Rundreise mit dem Bus durch das Land Mose, von den Ruinen von Gadara über Madaba zum Berg Nebo. Die Fahrt vom 19.

bis 26. Februar 2000 kostet pro Person von 1751 Mark an inklusive Halbpension sowie Flug von Frankfurt nach Amman und zurück.

Jordanien und Syrien zugleich beinhaltet die Offerte des Veranstalters Ökumene-Reisen (Peterweg 6, 26419 Schortens, Tel. 04461/ 929 30, Fax 92 93 27). Die Bildungsreise, die vom 19. bis 27. November 2000 dauert, kostet 2175 Mark. Vom antiken Gerasa in Jordanien geht es durch die syrische Wüste nach Palmyra. Neben dem Berg Nebo wird auch das byzantinische Zentrum Madaba besucht. Hin- und Rückflug, Unterkunft in Doppelzimmern von Mittelklassehotels, Halbpension sowie Eintrittsgelder sind im Preis enthalten. Auch der Reiseveranstalter Bayrisches Pilgerbüro (Dachauer Straße 9, 80335 München, Tel. 089/545 81 10, Fax 54 58 11 69) hat Jordanien mit Syrien kombiniert. Die Reise vom 3. bis 17. April 2000 kostet inklusive Flug und Halbpension 3690 Mark.

Von Nazareth nach Jerusalem, von Jericho über Bethlehem führt eine Tour mit der Reisegesellschaft Biblische Reisen. Die Fahrt durch Pilgerorte im Heiligen Land vom 25. Februar bis 3. März 2000 kostet 2275 Mark pro Person.

