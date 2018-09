Inhalt Seite 1 — LUCHS 157 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Deutsch ist tanzbar. Deutsch ist singbar. Zur Lyrik zählten deutsche Schlagertexte bisher nicht. Ob das Land neue Männer brauchte oder 99 Luftballons steigen ließ, gedruckt blieben sie bloße Krücke zum Mitsingen. Ansonsten machte Deutsch jedem aufmüpfigen Sound den Garaus, formatierte ihn mit harten Konsonanten und holprigen Endreimen. Flüssig gesungen, klang das schauerlich, trocken gelesen, wurde es zum unverfälschten Kabarett.

Die Zeiten ändern sich. Seit Smudo alias Michael Schmidt und die Fantastischen Vier den HipHop der amerikanischen, schwarzen Ghettos in die mittelständischen Vororte deutscher Städte transformierten, hat die deutsche Sprache endlich zu ihrer Musik gefunden. Im Vierviertelbeat gerappt, beherrscht sie nicht nur die Hitparaden, sie überzieht das Land mit dichtenden Talenten, Stift und Ringbuch in der Tasche, Gefühl in Sprechgesang verwandelnd. Doch der Spott verging den Kritikern: Zum ersten Mal seit Kraftwerk und Udo Lindenberg klangen die Texte wieder ironisch und poetisch zugleich, präzise, ehrlich und bitterböse.

Geschickt verbindet Herausgeber Ralf Schweikart Gedichte von Durs Grünbein, Ulla Hahn oder Ror Wolf mit Raptexten von Cora E, den Fantastischen Vier oder Absolute Beginner, setzt hinter A-N-N-A vom Freundeskreis das An Anna Blume/Merzgedicht I von Kurt Schwitters. Und seltsam, die alte Frage, ob der Poptext denn ohne die Musik standhalte, dreht sich um. Kurt Schwitters beginnt zu tanzen, liest sich im HipHop-Sermon, fast rudern die Arme, Anna Blume hat bestanden. Auch Gernhardt wird aufgenommen, Politycki sitzt auf der Auswechselbank, Ostermaier zählt zum Stamm.

"als dichter musst du wie ein rockstar sein & / wilde wege gehn ein mikro mit den lippen / küssen die seiten mit der zunge blättern als / wären sie aus stahl", schreibt Albert Ostermaier, doch nicht alle erfüllen die Bedingung. Oft vermisst man die kalten Bilder eines Durs Grünbein, wird dann aber vom Strom der Wörter mitgezogen, bewundert verwegene Hebungen und knallharte Beugungen, verblüfft, was sich da alles so endreimt, liest unwillkürlich dem großen Atem nach, ein langes Aufschnaufen.

Explicit Lyrics erliegt nicht der Versuchung, von oben herab zu versammeln, was den Kriterien eines literarischen Kanons entspricht, dafür sorgt schon die Beteiligung von Cappuccino, Cora E, Moses Pelham, Schiffmeister und Smudo, die ihre Lieblingssongs auswählen und (kritisch) kommentieren, dafür steht das luftige Layout, das Taschenbuchformat, das dem Jugendbuch-Ghetto hoffentlich Widerstand leistet.

Ja, gerade noch hoch erfreut, der Gefahr entronnen zu sein, hier werde Hochpoesie durch die Hintertür ins HipHop-Land geschmuggelt, dreht das Vorwort den Spieß (leider) um: "Die Poesie von heute bestimmen nicht die Dichter, sondern die Songtexter" und noch weiter: "Nirgendwo findet sich eine ähnliche sprachliche Brillanz wie in Songtexten." Danke, das war nicht nötig, die Texte sprechen für sich.

Konrad Heidkamp