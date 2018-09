Inhalt Seite 1 — Eichels Doppelschlag Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hans Eichel kann auf seinen Coup stolz sein. Wann hat je ein deutscher Finanzminister erlebt, dass die Aktienbörsen auf eine seiner Entscheidungen mit einem wahren Kursfeuerwerk reagieren? Wann konnte je ein Finanzminister, zumal ein sozialdemokratischer, von den mächtigsten Männern des Geldgewerbes so viel Lob einheimsen wie jetzt Eichel?

Dabei ist der Beifall von Topmanagern wie Rolf E. Breuer von der Deutschen Bank oder Allianz-Chef Henning Schulte-Noelle weniger überraschend als der Anlass. Denn mit der Ankündigung, dass Kapitalgesellschaften vom Jahr 2001 an Gewinne aus Verkäufen von Unternehmensbeteiligungen steuerfrei einstreichen können, hat der Finanzchef der rot-grünen Bundesregierung nicht nur die gesamte Fachwelt verblüfft. Eichel ging damit auch weit über das hinaus, was die Geldmanager seit vielen Jahren gefordert hatten; sie wären schon vollauf zufrieden gewesen, wenn ihnen der Finanzminister für diese Gewinne den halben Steuersatz zugestanden hätte. Und dass Eichel über Neujahr auch noch Steuervergünstigungen für Kursgewinne innerhalb der steuerlichen Spekulationsfrist von einem Jahr nachschob, dürfte ihm auch die Sympathien der frisch gebackenen Kleinaktionäre von Telekom und anderen Börsenrennern des vergangenen Jahres sichern.

Tatsächlich kann indes niemand auch nur halbwegs präzise vorhersagen, wie sich die Steuervergünstigung - wenn sie denn Gesetz wird - auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung auswirkt. Dafür gibt es derzeit noch zu viele offene Fragen, zu viele Ungereimtheiten. Wird durch "Eichels Revolution" (Der Spiegel) wirklich Deutschland umgekrempelt, wie das Handelsblatt vermutet? Bedeutet die Steuerfreiheit beim Verkauf ganzer Aktienpakete wirklich das Ende der Deutschland AG mit ihrem Geflecht von Überkreuzbeteiligungen, mit ihren Interessenkollisionen in Vorständen und Aufsichtsräten, wie viele Kommentatoren prophezeien?

Als sicher kann lediglich gelten, dass sich insbesondere Großbanken und Versicherungskonzerne, aber auch Industriegiganten künftig schneller von Beteiligungen trennen, als dies bisher der Fall war. Wahrscheinlich ist auch, dass sich dadurch das Karussell von Übernahmen noch einmal beschleunigen wird, dass sich die Fusionswelle mit in- und ausländischen Beteiligten weiter verstärkt. Aber fraglich bleibt, ob dadurch auch die Volkswirtschaft insgesamt wirklich effizienter wird, ob das Kapital rentabler eingesetzt wird. In den Vereinigten Staaten macht man die Erfahrung, dass Synergieeffekte und Effizienzgewinne weit überschätzt werden.

Und wie sieht es mit der Macht der Banken aus? Nur weil die großen Geldhäuser Industriebeteiligungen abstoßen, werden sie dadurch noch nicht weniger mächtig. Die entscheidende Frage ist: Was werden die Banken mit dem Verkaufserlös machen? Wo werden sie das Kapital wieder einsetzen? Die stillen Reserven der Geldinstitute in zwei- oder gar dreistelliger Milliardenhöhe sind ja nichts anderes als noch nicht versteuerter Gewinn. Wenn die Banken oder Versicherungen diese Reserven jetzt auflösen können, ohne Steuern quasi nachzahlen zu müssen, dürften sie mehr Kapital zur Verfügung haben. Mit anderen Worten: Sie büßen nicht Macht ein, sondern werden noch mächtiger. Dass sich die Banken künftig leichter an Existenzgründungen beteiligen, wenn sie auch leichter wieder aussteigen können, wie Eichel und seine Koalitionäre spekulieren, ist noch lange nicht gesichert.

Und einen entscheidenden Einwand kann Eichel in seinem Tatendrang nicht einfach vom Tisch wischen. Mit dem Steuerpräsent für die Kapitalgesellschaften zementiert er die Unterscheidung zwischen guten - gewerblichen - und schlechten - privaten - Einkommen. Es ist doch wohl nicht zu rechtfertigen, dass Mittelständler, wenn sie ihren Betrieb verkaufen, den vollen Steuersatz auf den Gewinn zahlen müssen, während Aktiengesellschaften und GmbH ungeschoren davonkommen, wenn sie Beteiligungen versilbern. Eine solche Differenzierung ist ein Verstoß gegen das Gebot steuerlicher Neutralität.

Und der Plan passt auch nicht zu dem Reformgrundsatz, die Bemessungsgrundlage zu verbreitern und die Steuersätze zu senken. Im Gegenteil: Die Bemessungsgrundlage wird weiter verkürzt. Die Frage der Steuersystematik ist aber keine Angelegenheit für Wissenschaftler im Elfenbeinturm, sondern das A und O der Steuergerechtigkeit.