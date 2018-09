Inhalt Seite 1 — Ich habe einen Traum Seite 2 Auf einer Seite lesen

(55), gründete im vergangenen Jahr die Firma Wunderkind.art, die den kreativen Designernachwuchs fördern will. Joop war verheiratet, hat zwei Töchter und ist Autor des Kochbuchs "Hectic Cuisine". Er träumt davon, wie es wäre, wenn er sich immer wieder neu erschaffen könnte

An den verschiedenen Orten, an denen ich mich aufhalte, träume ich andere Träume. In Monte Carlo andere als in Potsdam oder New York. Jeder Ort hat sein Mysterium, das meine Träume bestimmt. Monte Carlo ist ein Ort seltsamer Superlative, die Romantik hier hat etwas Synthetisches. Man träumt hier Bilder ohne Vergangenheit. Nostalgien stehen im Kontrast zu einer fast gesichtslosen, anonymen Ästhetik. Hier kämpft siegreich Beton gegen Belle Époque. Gerüchte ersetzen Geschichte. Das Gestern und das Heute sind Fiktion. Meine Träume finden statt in Splendid Isolation. Das Geräusch, das Luxuslimousinen, Sportwagen und Touristen mit Handys verursachen, hält mich vom Getümmel ab. Ich lebe im Nowhere-Land, ganz zufällig an der Côte d'Azur gelegen. Besonders im Winter putzt sich Monte Money wie eine neureiche amerikanische Kleinstadt. Ich weiß, ich bin in Europa, doch sind andere europäische Städte weit weg. Potsdam lässt mich nicht frei träumen. Bilder der Vergangenheit, Melancholien verlorener Kindheit bedrängen mich und malen von selbst meine Traumbilder. In Berlin und New York weiß man besser, wer man ist, sonst sagen einem diese Städte ganz schnell, wer man nicht ist.

In Monte Carlo spinne ich mich ein, beschützt von Anonymität und Diskretion, und warte auf den Tag, an dem ich wieder fortfliege. Leider nicht als Schmetterling, das Sinnbild überstandener Metamorphose. Wenn ich mich also neu erfinde, ist es naheliegend, dass meine Traumfigur vielleicht J-00-7 heißt. Sie ist futuristisch, elegant, investigativ, neugierig: ein Spion, der alle Top-Secret-Pläne der Politik verrät, ein Dieb de Luxe. Lautlos breche ich in Apartments ein, vertausche echte Kunst und echte Brillanten mit Talmi und wüsste, dass den Unterschied kaum jemand bemerkt. Käme ich hier per Zufall in ein Kinderzimmer, setzte ich mich nachts an ein Kinderbett, in dem ein armes, reiches Kind mich freudig erregt erwartet. Ich "channele" ihm Hans Christian Andersen, der vom Mädchen erzählt, das all seine Zündhölzer auf einmal aufleuchten ließ, statt sie zu verkaufen. Hans Christian Andersen sollte von der Wehmut berichten, die sich über Menschenkinder legt, werden sie nicht von dem erkannt, den sie lieben. Denn Kindern soll man vom Schmerz erzählen, man soll sie nicht belügen darüber, dass das Glück Demut fordert. Auch sollen Kinder wissen, dass die Existenz von Engeln Gewissheit ist. Nicht nur zur Weihnachtszeit.

Wenn der Geist von Hans Christian Andersen gegangen ist, werden sie mich fragen, wer ich sei. Und ich werde sagen: "I'm Mr. President", und sie werden es glauben. Denn Kinder können hier Mr. Bond kaum vom Mr. President der USA unterscheiden und träumen selbstverständlich in Superlativen. Ich soll ihnen nun von meiner Arbeit erzählen. Das finden sie spannender als die Geschichten von Hans Christian Andersen und den Engeln. Ich bin Superman statt Santa Claus.

Als Amerikaner bin ich dunkelhäutig. Because white boys can't jump! Ich bin bigger than life als Michael Jordan. Im Amt trage ich aber Kleider und eine blonde Perücke wie Ru Paul. Und ab sofort bleiben allen Amerikanern die Blondinen- und Negerwitze zusammen im Halse stecken. Mein Lächeln ist gefährlich schön, und meine Lippen sind die von Wesley Snipes. Als schwarzer Cross-Dresser und Transvestit vertrete ich alle potenziellen Wähler auf einmal: die Männer, die Frauen, die Minderheiten und die sexuell Verwirrten. In meiner Kunstfigur bin ich liberal, provokant, sexistisch und kann Dinge öffentlich sagen, für die "echte" Frauen und Männer im Land der Doppelmoral sofort ihres Amtes enthoben würden. Mein bester Freund in Europa heißt Joschka Fischer. Wir kennen uns noch aus der Zeit, als ich mich Angela Davis nannte und wir gemeinsam gegen Vietnam protestierten. Jetzt treffe ich ihn in New York beim Marathon. Mein T-Shirt ist von Exxon, seines von Shell gesponsert. Wir demonstrieren damit für natürliche Brennstoffe und gegen Atomenergie. Zwischendurch machen wir Pause im Central Park, spielen Schiffe versenken und vergleichen, wer den weitesten Strahl pinkeln kann. Ich bedanke mich für seine Idee, eine Euro-Armee aufzustellen, so kann ich Pazifismus predigen, und er übernimmt die Einsätze anstelle der Nato. Ich müsste keine jungen amerikanischen Soldaten mehr in Krisengebiete schicken, die dort vielleicht den Tod finden. Ich erzähle Joschka noch schnell von meiner Absicht, Armut und Hässlichkeit verbieten zu lassen. Und vor allem die wechselseitige Verbindung von beidem. Dazu ziehe ich jedes Barvermögen über einer Milliarde ein, überlasse meinen mündigen Wählern aber die Wahl, ob sie ihren Überschuss lieber in Forschung, Schulbildung, Kunstsponsoring oder in Brotkauf für die Hungernden der Welt investieren wollen. Joschka findet auch, dass man die Menschen zu ihrem Glück zwingen muss. Erlaubt ist pro Person und Familie der Besitz eines kleinen Hauses im großen Park oder eines großen Hauses im kleinen Park. Ich bin der erste rot-grüne Präsident der USA und so genial, dass ich mein Wesen, mein Gehirn, meine Talente scannen lassen werde, damit jeder mit mir drahtlos, virtuell Kontakt aufnehmen kann und sich selbst nach meinem materiellen Verschwinden mit mir beraten kann, wann immer, wo immer man will.

"Wenn ich mir was wünschen sollte, käm ich in Verlegenheit." Dieses Lied hat mich immer nachdenklich gestimmt. Denn weiter im Text heißt es: "...möcht ich etwas glücklich sein, denn wenn ich allzu glücklich wär, hätt ich Heimweh nach dem Traurigsein..." Warum nur hat man so viel Angst vor dem Glücklichsein? Fühlt man schon zu sehr das Ende der Glückssträhne, wenn sie kommt? Hat man Angst, dass man sich nicht mehr zurechtfindet, wenn man aus dem Glückstraum erwacht? Wenn ich träume, erzählen mir die Bilder von der Suche nach Geborgenheit und von der Verwirrung, sie nicht mehr zu finden, wie einst als Kind. Sie erzählen mir aber auch von meiner Schuld, sie nicht geben zu können, jenen, denen ich sie geben will und wollte. Im Traum kann ich auch nie von vorn, nie noch einmal bei Null beginnen. Zu schuldhaft verstrickt ist der Weg, der zurückführen könnte. Will ich doch nicht noch einmal das Gleiche durchleben, auch nicht mit der Möglichkeit zur Korrektur. Wieder bin ich gefangen in Splendid Isolation, dreht sich die Welt um mich und ich habe keinen Zutritt zu ihren Geheimnissen. Weiß nicht, wie nah oder wie fern mir Gott ist und die Menschen sind. Gottgleich möchte man sich wenigstens im Traum neu erschaffen können und ahnt schon wieder das unperfekte Resultat. Also will ich mich nicht nur einmal neu erschaffen können, sondern immer wieder. Nicht als Katharsis, sondern als permanentes Experiment. Ich würde verschiedene Gestalten und auch Geschlechter annehmen, ganz nach Angebot und Nachfrage. Ich würde mich selbst treffen wollen, um zu wissen, ob ich mich mögen würde. Mal wäre ich Täter, mal freiwilliges Opfer. Jedes Empfinden wie Erotik, Sexualität, Euphorie, auch Depression wäre Option. Mal wäre ich nur Körper, mal Geist und meist beides in friedlicher Harmonie. Ich dürfte vieles berühren und vieles fallen lassen. Für meine Bestellungen müsste ich nicht bezahlen. Ich könnte mich häuten und wäre wieder brandneu. Mode gäbe es in meinen Träumen nicht, nur Verkleidungen. Und Leben anstatt Lifestyle. Meine vielen Identitäten verwirren mich nicht, und mir fehlt weder Demut noch Größe. Beides stünde mir ausreichend zur Verfügung, könnten meine Träume wahr werden. Natürlich würde ich gleich bei meiner "Neuankunft" das Geheimnis der Liebe verstehen. Und würde wissen, warum man die, die man liebt, verletzen muss. Jemand, der die Bibel versteht, würde mir erklären, warum Jesus um die Liebe seines Vaters betteln musste, warum erst Kreuzigung vor Erlösung kam und warum Gottvater seinem Sohn keine Antwort gab, als der rief: "Warum hast du mich verlassen?"