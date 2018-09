Es ist wohlfeil, jetzt festzustellen, die ersten Verlierer des neuen Jahrtausends seien die Apokalyptiker. Auch die Mehrheit der Vernünftigen spürt einen ungekannten Verlust. Der Computer-GAU hat, außer der Nüchternheit der Expertenstäbe, nichts bewirkt. Die eschatologischen Sekten haben ihren Massenselbstmord kommentarlos verschoben. Jetzt droht nur noch das Verfallsdatum der Notnahrung. Sollte the german angst im letzten Jahrhundert zurückgeblieben sein? Was wird dieses Vakuum im nationalen Gefühlshaushalt dann ansaugen? Da wir monatelang mit Rückblicken, Bilanzen und Beschwörungen des letzten, schrecklichen Jahrhunderts traktiert wurden, keimte eine vage Hoffnung auf Veränderung. Aber wer tritt uns entgegen? Hans Eichel als Revolutionär.

Das neue Jahrhundert fängt an, wie das alte endete - mit Kontinuität. Was wird angestrebt bei den Energie-Konsens-Gesprächen? Die "konsensuale Lösung".

Die verschwundenen Akten im Kanzleramt? Sie werden weitergesucht. Die erste Regierungspressekonferenz dauerte siebeneinhalb Minuten. Natürlich ist das alles nicht überraschend. Wenn alle feiern, gibt es eben keine Nachrichten, es sei denn, jemand steigt auf der falschen Seite der S-Bahn aus. Immerhin, eine Meldung gab es dann doch, die ins Auge stach. Eine Meldung der FDP. Die Partei kündigte an, sie werde am Dreikönigstreffen "das klare Profil herausstellen". Man stelle sich das vor: Wir öffnen im neuen Jahrtausend unsere Augen und sehen als erstes das klare Profil der FDP!

Aber leider war es nur eine recycelte Presseerklärung vom letzten Jahr.

Schließlich lässt sich nur auf eine Zäsur oder auf einen neuen Anfang hoffen, wenn auch etwas zu Ende geht. In Berlin dämmerte in den letzten Wochen die Hoffnung auf, dass die Epoche der Historikerdebatten mit ihrer letzten komischen Reprise zu Ende gehen würde. Nachdem die Lichtinszenierung an der Siegessäule als eine Wiedergängerei von Albert Speer entlarvt wurde und die Überich-Experten Grass und Schorlemmer protestiert hatten, wurde unter der Federführung des Bausenators eine politisch korrekte Disco ausgehandelt. Das Ergebnis war zu erwarten: Fast alle Berliner haben nichts gesehen. Das Bedenken hat das Bedachte ausgelöscht. Was blieb, war der Speersche Lichtdom, der nicht wiederkehren durfte. Das sollte zu denken geben.

Aber die Enttäuschung wird nichts bewirken. Der deutsche Geschichtsstreit wird uns weiter begleiten. Eine "Bürgerinitiative gegen das Holocaust-Denkmal" aus dem Umfeld der NPD ruft zur Protestdemonstration auf, und prompt hat die PDS eine Anti-Protest-Protest-Demonstration angemeldet.

Die Berliner Morgenpost sieht die Stadt schon im Bann aller Gedenkstätten-Bildhauer der Welt. Sie zitiert die Vorschläge, die in der Berliner Kulturverwaltung eingehen: Eine holländische Bürgerinitiative verlangt ein Marinus-van-der-Lubbe-Denkmal. Ein dänischer Künstler schlägt ein "Schandmal" vor - eine Säule, auf der Millionen Striche alle Naziopfer symbolisieren sollen. Ein Mahnmal soll an die Verbrechen der beiden Amtskirchen erinnern, an den "Tod von Türken, Bauern, Prostituierten, Andersgläubigen und Juden". Es soll sich auch ausdrücklich gegen den Reformator Martin Luther richten. Dass die Vergangenheit nicht vergeht, das haben wir begriffen