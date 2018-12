Inhalt Seite 1 — Die neue Nato Seite 2 Auf einer Seite lesen

Buch im Gespräch

Die Nato hat sich nicht nur für neue Mitglieder geöffnet, sondern verfügt auch über eine neue Strategie und - in Ansätzen - über eine neue Struktur, die den veränderten Sicherheitsherausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht werden kann. Der Weg zu dieser neuen Nato war alles andere als vorgezeichnet.

Im Gegenteil: Geschichte ist offen, und ihr konkreter Verlauf hängt entscheidend davon ab, wie sich Entscheidungsträger positionieren und verhalten. Gerade deshalb können Aufzeichnungen dieser mover and shaker eine spannende Lektüre sein. Ulrich Weissers Sicherheit für ganz Europa ist ein hervorragendes Beispiel dafür.

Vizeadmiral Weisser war von 1992 bis zum Regierungswechsel 1998 auf der Hardthöhe Leiter des Planungsstabs und galt allgemein als rechte Hand von Verteidigungsminister Volker Rühe, der bereits 1993, als der US-Senat und das Weiße Haus der Nato-Osterweiterung noch sehr skeptisch gegenüberstanden, zu den energischsten Befürwortern einer zügigen Öffnung der Allianz gehörte. Im Zuge der Nato-Öffnung und Strategiediskussion wurde Weisser wiederholt mit heiklen Missionen betraut. Weisser verhandelte auf höchster Ebene und hat sich damit - im eigenen Haus, in der Regierung und in der verteidigungspolitischen community - nicht nur Freunde gemacht, besaß jedoch stets die Rückendeckung seines Chefs. Weissers Buch führt dem Leser den dreifachen Adaptionsprozess der Nato in seiner Komplexität vor Augen - als Öffnung nach Mittelosteuropa, als strategische Neubestimmung des Verhältnisses zu Russland und, last, but not least, als Veränderung des transatlantischen Verhältnisses hin zu einer gleichberechtigten Partnerschaft mit entsprechender Verteilung von Last und Verantwortung.

Dass diese Prozesse auf nationaler, europäischer und transatlantischer Ebene nicht widerspruchsfrei verliefen, lässt sich denken. Weisser beschreibt das sehr anschaulich. Er zieht dabei nicht nur Hauptlinien nach, sondern auch vermeintliche Nebenstrecken wie die von Volker Rühe und seinem griechischen Amtskollegen Akis Tsochatzopoulos intensivierte sicherheitspolitische Kooperation mit Griechenland.

So wird Geschichte lebendig und spannend. Zum Beispiel beim Streit um die Struktur der neuen Nato und der von beiden Seiten verpassten Chance, Frankreich wieder voll in die Allianz zu reintegrieren. Oder bei den Auseinandersetzungen um die Zukunft der europäischen Verteidigungsindustrie.

Dass die Kohl-Regierung die deutsch-französische Satelliten-Vereinbarung von 1997 "aus nicht nachvollziehbaren Gründen" platzen lässt, wird ebenso kritisch beleuchtet wie arrogantes Weltmachtverhalten der USA oder die "destruktive Haltung wichtiger europäischer Staaten" bei der gemeinsamen Entwicklung des Transportflugzeuges AN70 mit Russland. Weisser argumentiert hier primär politisch. Gleichwohl gibt es wichtige militärische und industriepolitische Gründe, die am Ende gegen ein solches Projekt sprechen.