Ziemlich schnell. Zwischen der Anlieferung in der Fabrik und dem Einfüllen in die Konservendose vergehen maximal zwei Stunden. Aber der Reihe nach: Erbsen wachsen fast überall auf der Welt an Sträuchern, die bis zu 50 Zentimeter hoch werden. In Konservendosen kommen immer nur Gemüseerbsen. Sie werden einmal im Jahr, im Mai, geerntet: Eine Maschine durchkämmt die Sträucher und reißt die Schoten vom Strauch, die anschließend mit einer Walze bearbeitet werden, damit sie leichter aufspringen. Sobald das geschieht, kullern die Erbsen durch ein Sieb, während die leeren Schoten über ein Förderband wieder auf den Ackerboden befördert werden. Die Erbsen werden in einem Tank gelagert und auf einem Anhänger in die Fabrik gebracht. Dort kommen sie wieder auf ein Förderband und werden erst einmal gewaschen, um sie von Staub und Erde zu reinigen. Dann folgt die Kalibrierung, also das Sortieren nach Größen: Die Erbsen laufen über verschieden feinmaschige Siebe - und fallen je nach Größe durch (extrafein, sehr fein, fein, mittelfein). Anschließend werden die Erbsen blanchiert, also ganz kurz gekocht täte man das nicht, würden sie in der Konservendose weiterreifen - wegen der Enzyme, die für das Erbsenwachstum zuständig sind. Nach dem Blanchieren müssen die Erbsen abgekühlt werden - das ist wie beim Kochen von Eiern: Schreckt man die nicht ab, hält sich in der Schale die Temperatur, und die Eier kochen weiter. Nach dem Abschrecken kommen die Erbsen sofort in die Dose, damit alle Vitamine erhalten bleiben.

Ihnen wird ein Aufguss beigefügt, der aus kaltem Wasser, Zucker und Gewürzen besteht - welche das sind, verraten die Firmen nicht. Schließlich werden die Dosen verschlossen und noch einmal samt Inhalt aufgekocht, was man Sterilisieren nennt so werden die Erbsen haltbar gemacht. Zum Schluss werden die Konservenbüchsen mit Etiketten beklebt.

MARGIT SCHMITT, Diplom-Landwirtin, PR-Beraterin für Bonduelle