Kann man gegen Microsoft gewinnen? Man kann, wenn man bis zum bitteren Ende geht. Für viele Beobachter kam die Nachricht völlig überraschend, dass Microsoft in einem Vergleich 275 Millionen Dollar an die Firma Caldera zahlt. Caldera ist der heutige Eigentümer des Betriebssystems DR DOS, das von der Firma Digital Research 1989 auf den Markt gebracht wurde. Als Microsoft im Jahr 1990 mit Windows 3.0 auf dem Markt erschien, bauten die Programmierer eine spezielle " Bremse" in die grafische Oberfläche ein, die eine DOS -Version voraussetzt: Windows stürzte immer dann ab, wenn DR DOS und nicht Microsofts MS-DOS oder IBMs PC-DOS als Betriebssystem geladen war. In kürzester Zeit war Digital Research ruiniert. Novell übernahm die DOS- Reste und setzt siebis heute als einfaches Startprogramm für das Netzwerk-Betriebssystem Netware ein.

Als der legendäre Novell-Chef Ray Noorda zurücktreten musste, nahm er DR DOS in seine neue Firma Caldera mit. Diese Firma verdient ihr Geld mit dem Vertrieb von Linux, ließ aber "aus Prinzip und dem unbedingten Willen zur Gerechtigkeit" das arme Pflänzchen DR DOS niemals eingehen. In manchen Computerkassen und Ampelanlagen werkelt heute noch eine abgespeckte Version des Betriebssystems.

Caldera darf sich gleich doppelt freuen: Neben der Zahlung von Microsoft läuft das Geschäft bei der Tochterfirma Lineo auf Hochtouren. Lineo produziert Embedix, eine Linux- Version, die den Weg von DR DOS geht und als embedded system in TV-Konsolen für das Internet, in Waschmaschinen und Ampeln ihren Dienst tut.

Fast zeitgleich mit dem DR-DOS -Vergleich verkündete IBM, verstärkt auf das kostenlose Betriebssystem Linux zu setzen, das Microsoft wie die Pest fürchtet. IBM hatte sich 1981 für MS-DOS als Betriebssystem für den PC entschieden und damit Bill Gates erst groß gemacht. So haben sich jetzt ein Opfer und ein Steigbügelhalter Microsofts gefunden.