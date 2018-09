Auf ihrem Heck steht TDI, CDI, DTI oder schlicht d - und sie sind die neuen Lieblinge der deutschen Autokäufer. Die Kürzel stehen für die jüngste Generation von Dieseln, die dank aufwendiger High-Tech-Einspritzsysteme ("Direkteinspritzung") und raffinierter Turbolader wahre Wunder vollbringen. Die TDIs sind geizig im Spritverbrauch, beschleunigen wie Sportwagen und laufen kultiviert - nur beim Kaltstart erinnert ein leichtes Nageln an ihre ungehobelten Vorfahren.

Vor zehn Jahren entschieden sich lediglich 12 Prozent aller Neuwagenkäufer in Deutschland für einen Diesel, 1999 waren es bereits 22 Prozent (siehe Grafik Seite 20). Kein Pkw-Segment wächst in Europa so schnell wie die Selbstzünderfraktion: 44 Prozent aller französischen und 49 Prozent aller spanischen Autokäufer bevorzugten 1999 einen Ölbrenner unter der Haube, in Belgien und Österreich sind es bereits mehr als die Hälfte.

Der Imagewandel vom lahmen Stinker zum reizvollen High-Tech-Gefährt sei gelungen, glaubt Ferdinand Dudenhöffer, Automarketingexperte von der Fachhochschule Gelsenkirchen: "Wenn vor zehn Jahren einer behauptet hätte, dass es eine S-Klasse oder einen 7-er BMW mit Diesel geben wird, wäre er für verrückt erklärt worden."

Umweltschützer und Politiker fordern dringend den Rußfilter

Wichtigster Grund für den Siegeszug des Dieselmotors sind die neuen "Direkteinspritzer", sagt Bosch-Chef Hermann Scholl, dessen Entwickler entscheidenden Anteil am Durchbruch der neuen Technik haben. Hätten herkömmliche Diesel zuvor rund 15 Prozent Verbrauchsvorteil gegenüber Benzinern gehabt, so brächten die neuen Hochdruckeinspritzsysteme bis zu 30 Prozent. Nicht zuletzt dank Bosch sehen sich die deutschen Autobauer an der Spitze der Dieselbewegung. "Wir liegen hier wie auch bei anderen Umwelttechnologien ganz vorne", behauptet Gunter Zimmermeyer, Cheftechniker beim Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA). - "Die kurzfristige Lösung zur Verbrauchsenkung heißt Dieselmotor", sagt BMW-Entwicklungsvorstand Wolfgang Ziebart. Selbst wenn alle technischen Möglichkeiten beim Benziner ausgereizt werden, bleiben "mindestens 10 Prozent Vorteil für den Diesel". Und schließlich haben sich die europäischen Hersteller freiwillig verpflichtet, den Durchschnittsverbrauch ihrer Flotten bis 2008 um 25 Prozent zu senken. Dazu sei noch eine "regelrechte Revolution" nötig, sagt Opel-Vorstand Wolfgang Strinz.

Aus deutschen Fabriken kommen die kleinen Turbodiesel, die beim VW Lupo 3L, dem Alu-Audi A2 und den Smart CDI die ersten Dreiliterautos möglich machten, aus einem deutschen Werkstor rollt mit dem BMW 740d auch der "weltweit stärkste Seriendiesel". Er verhilft der zwei Tonnen schweren Luxuslimousine zu sportwagenmäßigen Fahrleistungen und schluckt nur 9,8 Liter auf 100 Kilometer (Normverbrauch). Nicht zuletzt ihren modernen Dieseln sind auch die jüngsten Exporterfolge der deutschen Marken in Europa zu verdanken. In Frankreich tragen vier von fünf neuen Mercedes das CDI-Label. Stand früher der VW GTI für Dynamik made in Germany, so ist es heute der TDI. Der von Rudolf Diesel 1892 erfundene Selbstzünder "startet durch zur ganz großen Karriere", jubelt Bernd Ostmann, Chefredakteur von auto motor und sport, und freut sich schon auf die für dieses Jahr angekündigten neuen Achtzylinder-Powerdiesel von Audi und Mercdes sowie den Zehnzylinder, den Ferdinand Piëch im Jahr 2001 draufsetzen will.

Doch ausgerechnet im eigenen Land melden sich jetzt die Spielverderber zu Wort. Die Ökoaktivisten von Greenpeace möchten den Dieselantrieb "am liebsten verbieten", und auch beim Umweltbundesamt (UBA) sieht man die Schattenseite des Dieselbooms. "Wir fordern die Einführung von Partikelfiltern für alle Diesel. In Lkw, Bussen und Pkw", sagt Axel Friedrich, Abteilungsleiter Verkehr der Behörde. Der Grund: im Abgas von Dieselmotoren sind feine Rußpartikel enthalten. Diese stehen in Verdacht, Krebs zu erzeugen. Selbst Diesel modernster Bauart, die den neuen EU-Schadstoffnormen Euro 3 oder Euro 4 genügen, überträfen Benziner in der "krebserregenden Potenz" um den "Faktor 10", ergab eine im Auftrag des UBA erstellte Vergleichsstudie des Fraunhofer-Instituts für Toxikologie und Aerosolforschung in Hannover.